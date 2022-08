The Breakers: a próxima aventura Dragon Ball

Uma das séries mais antigas de banda desenhada, anime e não só, a saga Dragon Ball continua forte e a avaliar pelas noticias recentes, com um futuro risonho.

A próxima aventura, The Breakers, está a aproximar-se. Venham saber mais...

Sem dúvida alguma que Dragon Ball continua a ser um dos universos mais ativos e de maior longevidade do mundo dos videojogos (e não só).

The Breakers, será o próximo titulo da série, e será lançado a 14 de outubro deste ano, para PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC, e será compatível com PlayStation 5 e Xbox Series X.

A ação de The Breakers decorre no universo XENOVERSO DRAGON BALL, e apresentará uma equipe de sete Sobreviventes que tentam escapar de um Raider.

O Raider, é um dos principais antagonistas da série, e tentará por tudo apanhar os Sobreviventes. Para tal, o Raider terá de usar os seus poderes e evoluções cada vez mais poderosas para caçar e derrotar cada um dos Sobreviventes.

Por seu lado, os sobreviventes são civis regulares que foram capturados numa “Temporal Seam”, prendendo-os num lugar onde o espaço e o tempo estão em desordem. O principal objetivo dos Sobreviventes é escapar da Temporal Seam, usando vários aparelhos à sua disposição. Destes aparelhos, os mais poderosos são as transpheres, que contêm as almas de Super guerreiros e concedem habilidades especiais e poderes quando usados.

Neste ambiente perigoso que os Sobreviventes compartilham com o Raider, a esperança é usar a Super Máquina do Tempo para escapar da Temporal Seam, antes que o inimigo se torne imbatível.

Closed Network Test de The Breakers

Entretanto foi anunciado um Closed Network Test, ou seja, um periodo de testes fechado. Este Closed Network Test será realizado em todas as plataformas no decorrer dos dias 6 e 7 de agosto.

Os jogadores podem inscrever-se aqui para tentar ter acesso ao evento e ver em primeira mão como vai ser a jogabilidade de The Breakers.

Durante este Closed Network Test, Freeza, o recém anunciado Raider, e Cell estarão disponíveis para jogar. Avatar, Oolong Survivor Skin e Bulma Survivor Skin também estarão disponíveis para jogar como Survivors.

A Closed Network Test será jogável nos seguintes horários:

Sábado, 6 de agosto – 3h00 – 7h00 Sábado, 6 de agosto – 13h00 – 17h:00 Sábado, 6 de agosto – 19h00 – 23h00 Domingo, 7 de agosto – 3h00 – 7h00

Foi ainda divulgado que um outro Closed Network Test será organizado numa data posterior. Mais detalhes sobre este novo evento, serão anunciados em breve.

