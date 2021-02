Starship Troopers – Terran Command, o modo Campanha

A guerra contra os Aracnídeos está prestes a regressar com Starship Troopers – Terran Command, tal como aqui indicámos.

No entanto, já não é em 2020 como inicialmente previsto. O lançamento do jogo foi adiado para este ano.

Starship Troopers – Terran Command, é um jogo de Estratégia em Tempo Real (RTS) baseado no filme de 1997 e este novo jogo está a cargo da Sony Pictures e da Slitherine.

Inicialmente previsto para o ano passado, Starship Troopers – Terran Command sofreu um adiamento que o coloca agora a ser lançado ao longo deste ano.

Não se sabendo exatamente quais as razões para o adiamento (pode-se especular que o Covid 19 tenha tido alguma influência), o jogo é agora apresentado com um novo trailer mostrando um pouco do modo campanha no combate da Mobile Infantry (Infantaria Móvel) contra os Aracnídeos.

Segundo a Slitherine, a campanha de Terran Command apresentará muitas semelhanças ao filme Starship Troopers de 1997, produzido pela TriStar Pictures.

Pelo que foi divulgado, a campanha tem início com o jogador a participar no infame ataque ao planeta Klendathu, tal e qual como aconteceu no filme. O ataque, que começará relativamente bem, acaba por se tornar numa situação catastrófica e levando a Infantaria Móvel a terem de retirar do planeta.

Após a retirada de Klendathu, a Infantaria Móvel é enviada para o planeta deserto de Kwalasha e ai começa a nossa campanha a sério. Trata-se de um planeta grande e onde existem várias instalações da Federação que teremos de defender.

Tal como a generalidade dos RTS do género, em Terran Command o jogador tem de construir, desenvolver e comandar as tropas de Infantaria Móvel na sua incansável luta contra os Aracnídeos, tentando exterminá-los antes que eles o façam a nós.

À medida que a campanha evolui, o jogador vai passar de um Líder de Pelotão rookie com um grupo de novatos sob as suas ordens, para uma equipa de máquinas de matar Aracnídeos, soldados e elite. E com o decorrer dos acontecimentos surgem também armas mais poderosas e mortíferas.

Existe um vasto leque de unidades, armamentos e habilidades especiais à disposição do jogador e das suas equipas de Infantaria Móvel. O grosso das tropas será composto por soldados de infantaria armados com Morita Assault Rifles e granadas de fragmentação MX-90.

No entanto, existem muito mais unidades e armamentos como, por exemplo, os Rocket Troopers que possuidores de lança-rockets deverão ser extremamente importantes contra Insetos blindados.

Por outro lado, os Engenheiros serão unidades com uma atuação mais tática, permitindo a construção e fortalecimento de posições defensivas com a criação de barreiras, campos de minas ou construção de metralhadoras fixas.

Com o avançar da campanha, o jogador terá acesso a novas descobertas tecnológicas feitas no campo do armamento e dessa forma irão ficar disponíveis mais e melhores armas, como as E-Pulse rifles, ataques aéreos TAC Fighter, Mechs blindados Marauder, e muito mais.

Starship Tropper: Terran Command ainda não tem data concreta de lançamento, mas será este ano.