Square Enix revela novidades para Babylon’s Fall

Babylon’s Fall, é o nome do próximo titulo com o selo de qualidade da Square Enix e que se poderá vir a revelar como uma surpresa bastante agradável.

Recentemente recebeu um trailer sobre o seu sistema de combate que parece estar bastante interessante. Venham ver.

Babylon's Fall, encontra-se em desenvolvimento pelos estúdios da Platinum Games (Nier: Automata ou Bayonetta, por exemplo) e que será publicado pela Square Enix.

Babylon’s Fall, que será um RPG de ação cooperativo, será lançado a 3 de março, tem já disponível uma demo para PlayStation 4 e PlayStation 5. Trata-se de um exclusivo temporário para as consolas da Sony, pois a partir de 2 de setembro deste ano, será a data prevista a que também possa ser jogado nos PCs.

Babylon’s Fall é um RPG de ação totalmente online cooperativo, no qual, até quatro jogadores podem unir forças para percorrer os impiedosos níveis da Tower of Babylon (Torre de Babilónia). Esses guerreiros, são chamados de Sentinel (Sentinelas) e estão conectados a uma relíquia chamada Gideon Goffin (que confere ao jogo um sistema inédito de combate), que lhes confere poderes especiais para poderem avançar na ação.

As opções que cada jogador terá ao seu dispor serão várias, pelo que cada qual poderá adaptar a sua forma de encarar o jogo da melhor forma. Existirão várias armas disponíveis de diferentes tipos, e que apresentam habilidades e ataques distintos, sendo que cada jogador poderá equipar 4 armas de cada vez.

O vídeo destaca as várias opções disponíveis de armas, como as espadas, os martelos, os arcos, foices e bastões mágicos, escudos e muito mais. Cada inimigo e confronto, poderá exigir uma adaptação rápida aos jogadores e como tal, poderemos equipar até 4 armas em simultâneo, podendo apresentar várias jogabilidades e posturas numa mesma sessão, consoante o desafio que estivermos a defrontar na altura.

A ideia será a de ter uma arma para ataque rápido, outra para ataques pesados e as outras duas estão associadas aos Gideon Coffin, sendo usadas como armas espectrais. Este sistema tem algo de inédito, pois enquanto as armas de ataque leve e pesado só podem ser executadas uma de cada vez, as espectrais podem ser usadas em simultâneo ás de ataque leve ou pesado, permitindo assim um vasto leque de oportunidades táticas em combate.

Pelo difícil caminho pela conquista da torre, poderemos ainda vir a encontrar várias ocasiões de loot e recompensas que servirão para personalizar e melhorar as nossas armas e armaduras.

Existem várias raças de soldados disponíveis para escolha, cada qual com uma história e narrativa própria, assim como as respectivas habilidades especiais dos seus Gideon Coffin.

Haverá ainda um crossover com NieR: Automata, que acontecerá durante a Temporada 1 de Babylon's Fall, e que trará consigo roupagens, inimigos e dungeons inspirados em NieR: Automata.

Também se consegue perceber a existência de vários bosses, existentes em cada patamar da Torre da Babilónia pelo que a evolução do nosso personagem, seus armamentos e equipamentos será crucial para se conseguir sobreviver e esta "torre infernal".

Apenas pela compreensão e domínio dos poderes dos Gideon Goffin, os jogadores poderão conquistar a Babylon's Fall.

Babylon’s Fall será lançado a 3 de março para PlayStation 4 e PlayStation 5