Session: Skate Sim, apresenta 4 novos Skaters

Os estúdios Crea-ture Studios revelaram recentemente 4 novos skaters que marcarão presença em Session: Skate Sim.

A pouco tempo do seu lançamento, venham ver um pouco mais sobre o jogo.

Session: Skate Sim é o próximo trabalho dos estúdios indie franceses, Crea-ture Studios e encontra-se a um par de dias do seu lançamento, previsto para 22 de Setembro para Xbox Series X, PlayStation 5, Xbox One, PlayStation 4 e PC (via Steam e Epic Games).

Para apreciadores de skate, este jogo promete ser bastante interessante a avaliar pelas palavras dos seus responsáveis e pelas imagens já divulgadas.

Desta forma, os fãs de skateboarding que provavelmente seguem os grandes nomes, como Torey Pudwill, Nora Vasconsellos, Samarria Brevard e Ryan Thompson, ficarão satisfeitos ao saber que todos eles estarão em Session: Skate Sim.

Segundo os Crea-ture Studios, Session: Skate Sim convida os jogadores a mergulhar no genuíno modo de vida de skater dos anos 90, onde cada trecho de calçada e cada escada eram grandes locais para fazer os truques preferidos.

A física ultra realística do jogo traz a sensação de skateboarding à vida, e o estúdio integrou também jogabilidade inovadora, uma estreia em jogos de skateboarding: o "True Stance Stick", onde cada pé é controlado individualmente utilizando os dois sticks.

Com uma curva de aprendizagem que é tão exigente como na vida real, os jogadores terão de praticar para controlar a sua tábua e desempenhar os diversos truques disponíveis no jogo, do mais simples, ao mais complicado.

Mas mais! Existe uma ferramenta integrada de edição que permite aos jogadores imortalizar, em vídeo, as suas maiores conquistas.

Session: Skate Sim estará disponível a 22 de setembro de 2022 para Xbox Series X, PlayStation 5, Xbox One, PlayStation 4 e PC (via Steam e Epic Games).