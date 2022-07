Novidades aunciadas para o Reino Playstation

O Verão está quente, bastante quente e a Sony Playstation pretende que as temperaturas não baixem demasiado, a avaliar pela recentes novidades reveladas.

Entre promoções de Verão, revelação de atualizações importantes para Horizon Forbidden West e confirmação da data de lançamento de God of War Ragnarök, há muitas novidades. Venham ver...

A Sony Playstation continua, tal como tem sido o seu apanágio ao longo dos tempos, a lançar várias iniciativas promocionais temáticas com o objetivo de dinamizar a oferta de alguns dos jogos de sempre e permitindo assim, que os jogadores os possam adquirir, a preços mais acessíveis.

E é precisamente isso que recentemente aconteceu... duas novas promoções foram lançadas e com alguns títulos bastante interessantes.

Campanha “Ofertas de Julho”

Num mês que se está a revelar tremendamente quente, a Sony pretende incendiar ainda mais o ambiente e a Campanha “Ofertas de Julho” é uma verdadeira acendalha para a fogueira, até dia 20 de julho.

Com uma lista encabeçada por jogos como Assassin’s Creed Valhalla, DEATHLOOP, Resident Evil Village ou Tomb Raider: Definitive Survivor Trilogy entre muitos outros, existe escolha para praticamente todos os gostos:

Assassin's Creed: The Ezio Collection: 14,99€

Assassin’s Creed Valhalla: Dawn of Ragnarok: 27,99€

Call of Duty: Modern Warfare Remastered: 19,99€

CarX Drift Racing Online: 5,99€

DEATHLOOP: 27,99€

DEMON SLAYER: KIMETSU NO YAIBA THE HINOKAMI CHRONICLES (Playstation 5 e Playstation 4): 35,99€

Dragon Ball Z: Kakarot: 19,59€

Gang Beasts: 8,99€

Guilty Gear -Strive-: 35,99€

Marvel’s Guardians of the Galaxy: 34,99€

Marvel's Spider-Man: Edição Jogo do Ano: 19,99€

NBA 2K22 (Playstation 4): 10,49€

Need for Speed Heat: Standard Edition: 13,99€

NHL 22 Edição X-Factor: 29,99€

Resident Evil 3: 15,99€

Resident Evil Village (Playstation 5 e Playstation 4): 26,59€

Stranded Deep: 8,99€

The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition: 19,99€

Tomb Raider: Definitive Survivor Trilogy: 19,99€

Vampire: The Masquerade - Swansong (Playstation 5 e Playstation 4): 29,99€

Também até dia 20 de julho, a Campanha “Jogos por menos de 15€” já se encontra ativa. Tal como o nome indica, esta iniciativa apresenta vários jogos com descontos que os fazem custar menos de 15€. Mas lembrem-se ... apenas até 20 de julho.

A lista, é grande e diversificada. Deixamos-vos de seguida os destaques desta campanha:

ACE COMBAT 7: SKIES UNKNOWN: 9,79€

Descenders: 7,69€

Far Cry 4: 9,89€

inFAMOUS Second Son: 9,99€

Job Simulator: 12,99€

JoJo's Bizarre Adventure: Eyes of Heaven: 9,79€

Little Nightmares: 4,99€

Metro Exodus: 7,49€

MONOPOLY PLUS: 4,49€

Need for Speed Payback: 8,09€

Rayman Legends: 4,99€

resident evil 4: 7,99€

Saints Row: The Third Remastered: 9,99€

STEEP: 7,99€

The Crew 2: 9,99€

Tiny Tina's Assault on Dragon Keep: A Wonderlands One-shot Adventure: 4,99€

WATCH DOGS 2: 13,99€

Data de lançamento de God of War Ragnarök anunciada

Já se sabe quando é que God of War Ragnarök será lançado: 9 de novembro deste ano é o dia em que o jogo dos Santa Monica Studios, desenvolvido para a PlayStation 5 e PlayStation 4, estará disponível.

Adicionalmente, foram ainda reveladas as várias edições especiais de God of War Ragnarök, que estarão disponíveis para reserva já a partir do próximo dia 15 de julho.

Edição Digital Deluxe (PlayStation 5/PlayStation 4):

Jogo completo disponível para a PlayStation 4 e PlayStation 5

Armadura de Valenegro para Kratos

Vestes de Valenegro para Atreus (Cosmético)

Cabo de Machado de Valenegro

Punhos de Lâminas de Valenegro

Minilivro de ilustrações da Dark Horse em Formato Digital

Banda Sonora official de God of War Ragnarok em formato digital

Tema para a PlayStation 4

Conjunto de Avatares

Edição de Colecionador (PlayStation 5/PlayStation 4):

Jogo completo disponível para a PlayStation 4 e PlayStation 5

Réplica do Mjölnir com 40 cm

Altar da guardiã do conhecimento

Caixa Steelbook (não inclui o disco do jogo)

Conjunto de dados dos anões

Estátuas dos gémeos Vanir com 5 cm

Voucher DLC (com os mesmos conteúdos da Edição Digital Deluxe)

Edição Jötnar (PlayStation 5/PlayStation 4):

Jogo completo disponível para a PlayStation 4 e PlayStation 5

Réplica do Mjölnir com 40 cm

Altar da guardiã do conhecimento

Caixa Steelbook (não inclui o disco do jogo)

Conjunto de dados de Brok

Estátuas dos gémeos Vanir com 5 cm

Conjunto de pins de falcão, urso e lobo

Anel lendário de Draupnir

Mapa de Yggdrasil em tecido

Disco vinil de 7 polegadas Música composta por Bear McCreary

DLC Voucher (com os mesmos conteúdos da Edição Digital Deluxe)

Atualização 1.17 para Horizon Forbidden West

Adicionalmente, já se encontra também disponível a atualização 1.17 para Horizon Forbidden West que traz algumas novidades bastante curiosas.

Horizon Forbidden West, desenvolvido pelos estúdios Guerrilla Games, narra as aventuras de Aloy, uma das personagens mais icónicas e mediáticas dos últimos anos do universo PlayStation. Esta atualização 1.17 traz, entre várias outras novidades, suporte para VRR (Variable Refresh Rate) e HFR (High Refresh Rate) para a PlayStation 5, e ainda um novo modo que oferece uma taxa de atualização de 40 Hz em monitores compatíveis – o Balanced Graphics.

De realçar que o suporte para VRR melhora a escala de resolução dinâmica em 60Hz e que, o VRR em conjunto com o HFR têm com objetivo atingir uma taxa de atualização entre 60Hz e 120Hz.

Para além disto, a atualização 1.17 para Horizon Forbidden West inclui ainda diversas melhorias e correções ao jogo. Por exemplo, foi corrigido um problema na missão principal “The Wings of the Ten” onde o objetivo “Defeat Regalla” não estava atualizado e onde as “Sunwings” poderiam estar a faltar durante o objetivo “Override a Sunwing”. Para além disto, e entre outras correções de falhas, foi ainda corrigido um problema na missão “All That Remains” onde a cinemática com Tilda após a galeria poderia não começar.

A atualização 1.17 para Horizon Forbidden West, que já está disponível, inclui também várias melhorias na interface do utilizador, diversas correções e melhorias de localização e legendas e algumas correções de bugs.