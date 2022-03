Playstation Store apresenta a Campanha “PlayStation Indies”

Mais uma promoção da Playstation Store que está de regresso, a “PlayStation Indies” e que junta alguns jogos bastante interessantes com descontos promissores.

Venham ver quais os jogos em promoção.

As campanhas promocionais da Playstation Store continuam e recentemente teve inicio uma nova: Campanha “PlayStation Indies”.

Com descontos, que podem atingir os 75%, incluem títulos credenciados como por exemplo, Assetto Corsa Ultimate Edition, Subnautica: Below Zero ou The Medium.

Lista dos principais destaques da promoção:

Assetto Corsa Ultimate Edition: 9,99€

Astroneer: 14,99€

CARRION: 12,99€

Chernobylite: 23,99€

Dead Cells: 14,99€

Hello Neighbor: 7,49€

ollow Knight: Voidheart Edition: 7,24€

Hunt: Showdown: 13,99€

Jurassic World Evolution 2: Edição Deluxe: 45,49€

Kena: Bridge of Spirits (Playstation 5 e Playstation 4): 25,99€

Mortal Shell: 14,99€

Overcooked! 2: 6,24€

Planet Coaster: Edição Deluxe (Playstation 5 e Playstation 4): 21,99€

Streets of Rage 4: 14,99€

Subnautica: Below Zero (Playstation 5 e Playstation 4): 20,99€

Terraria (PlayStation 4 Edition): 9,49€

The Medium: 32,49€

Tribes of Midgard (Playstation 5 e Playstation 4): 11,99€

Ultimate Chicken Horse: 8,99€

Wreckfest - Complete Edition: 24,99€

Como podem ver pela lista acima, encontram-se em promoção alguns títulos extremamente interessantes e a preços promocionais bastante apetitosos.

A Campanha “PlayStation Indies” encontra-se em vigor até ao próximo dia 23 de março, portanto... aproveitem enquanto é tempo!

PlayStation Plus com desconto de 25%

Por outro lado, o Playstation Plus também se encontra em promoção de 25%, até ao próximo dia 13 de março.

Trata-se de uma promoção válida para novos subscritores do serviço e prolonga-se até ao próximo dia 13 de março.

O serviço PlayStation Plus oferece diversas vantagens como a oportunidade de desfrutar de jogos online, desfrutar de descontos e ofertas especiais em jogos e extras na PlayStation Store ou de 100GB de armazenamento na nuvem para as suas gravações de jogos PlayStation 4.

Os subscritores do PlayStation Plus que tiverem uma PlayStation 5 podem ainda ter acesso a vários jogos para a PlayStation 4 que definiram uma geração como Batman Arkham Knight, Bloodborne, Fallout 4, God of War, Monster Hunter: World, Persona 5 e muito mais. Estes jogos fazem parte da Coleção PlayStation Plus, que está disponível em Portugal desde 19 de novembro de 2020.