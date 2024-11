PlayStation Portal recebe uma nova atualização de software

A Sony anunciou que o PlayStation Portal, o reprodutor remoto da Playstation 5, recebeu uma nova atualização de software, que inclui a funcionalidade de transmissão em streaming na nuvem em fase beta, além de ajustes para melhorar a experiência de áudio.

A funcionalidade de transmissão em streaming na nuvem estará disponível para os subscritores do PlayStation Plus Premium, permitindo transmitir determinados jogos de Playstation 5 do catálogo de jogos do PlayStation Plus diretamente a partir dos servidores, sem necessidade de uma consola Playstation 5.

Como a transmissão em streaming na nuvem (beta) continua a ser uma oferta experimental, as funcionalidades disponíveis durante o período beta podem mudar ao longo do tempo e podem não refletir a experiência final.

Funcionalidades disponíveis durante o beta:

Transmitir determinados jogos da PlayStation 5 do catálogo de jogos do PlayStation Plus: será possível aceder no PS Portal a mais de 120 jogos de PlayStation 5 do catálogo de jogos do PS Plus, incluindo DAVE THE DIVER, Ghost of Tsushima, Marvel's Spider-Man: Miles Morales, Monster Hunter Rise e Ratchet & Clank: Rift Apart, através de transmissão em streaming na nuvem.

Transmissão em streaming até 1080p/60 fps (dependendo do jogo e da qualidade da ligação).

Funcionalidades do comando sem fios DualSense, como feedback háptico, gatilhos adaptativos, altifalantes, painel tátil (simulado no écran tátil do PS Portal) e sensor de movimento.

Armazenamento na nuvem do PlayStation Plus: é possível armazenar até 100 GB de dados de guardado e progresso dos jogos, que serão sincronizados automaticamente com a consola PS5, permitindo alternar entre vários dispositivos e entre a experiência de jogo local e por transmissão em streaming.

Para aceder à transmissão em streaming na nuvem através do PlayStation Portal, é necessário ter uma conta PlayStation Network e acesso a uma rede Wi-Fi de banda larga.

Por estar em fase beta, algumas funcionalidades não estarão disponíveis, como demos de jogos, chat de voz em grupo, o botão de criar, áudio 3D, entre outras.