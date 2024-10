Trailer de lançamento de Dragon Age: The Veilguard revelado

Eis o momento pelo qual muitos jogadores esperavam, o lançamento do trailer de Dragon Age: The Veilguard. As expetativas aumentam de dia para dia e o jogo está quase a chegar.

Thedas está em perigo... outra vez. Uma ameaça antiga ergue-se no horizonte e cabe aos jogadores (amantes de Dragon Age ou de RPG no geral) salvá-lo.

Num Mundo repleto de magia e de seres fantásticos, os jogadores irão enfrentar os mais poderosos inimigos que Thedas já viu: Deuses Antigos que escaparam da escuridão em que estavam aprisionados, graças a Solas, o Dreadwolf. Esses deuses negros pretendem destruir tudo e todos incluindo o Véu (The Veil) que separa o mundo dos vivos do mundo dos mortos, e todos à superfície da terra estão sob esta ameaça.

Os jogadores encarnam Rook, um soldado que vai ter de lutar contra estas divindades negras, ao mesmo tempo que vai conhecer Thedas, os seus habitantes e fazer muitos aliados pelo caminho. O jogador poderá liderar uma party de até 7 companheiros (assassino, necromante, detetive...), cada qual com as suas especialidades e artes.

Ao vaguear por uma Thedas mergulhada no caos e desespero, Rook e seus amigos irão percorrer masmorras negras, florestas escuras, cidades labirínticas uma Thedas como poucos viram até hoje, redesenhada com mestria para The Veilguard. No entanto, não se trata de um mundo aberto à exploração, indo-se revelando à medida que vamos avançando na história.

O combate de The Veilguard, será um pouco mais focado na ação, com controlo do personagem e dos seus companheiros, que lutam de forma autónoma. O personagem do jogador possui uma roldana de habilidades e ataques para lançar contra os inimigos, ou executar ações táticas em conjunto.

Dragon Age: The Veilguard, o 4º jogo da fantástica série de RPG criado pela Bioware está prestes a ser lançado, sendo já neste final de mês de outubro e as expetativas estão em alta. Como não poderia deixar de ser, claro!

Recentemente, a EA e a BioWare apresentaram o trailer oficial de lançamento de Dragon Age: The Veilguard, mostrando alguns dos demónios, darkspawn, dragões amaldiçoados e perigosas escolhas que esperam por Rook e os seus companheiros na sua viagem para desafiar os deuses.

Para o melhor ou para o pior, o destino de Thedas será decidido em breve, com o lançamento mundial da experiência do RPG de fantasia para um jogador na quinta-feira, 31 de outubro, para PlayStation 5, Xbox Series X e PC. Os jogadores que reservarem o jogo irão receber uma armadura cosmética Blood Dragon para Rook, para as três classes de personagem: Guerreiro, Mago e Rogue.