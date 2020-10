A Square Enix anunciou no final da semana passada, o desenvolvimento de Outriders, um título de ação futurista, no qual o Homem já conquistou o Espaço, mas está a ter problemas.

Venham ver o brutal trailer que acompanhou o anúncio.

Outriders encontra-se em desenvolvimento pela People Can Fly, os mesmos que produziram Gears of War: Judgement e BulletStorm em cooperação com a Square Enix External Studios, que por sua vez desenvolveram Sleeping Dogs e Just Cause.

Creio ser justo afirmar que experiência nestas andanças não falta na equipa que está a desenvolver o jogo. E seguramente, que qualidade também não faltará se olharmos para os jogos já produzidos no seu passado.

Outriders é um RPG de ação futurista no qual a Humanidade já partiu para o Espaço e começou a colonizar outros planetas. Enoch é precisamente um desses planetas colonizados mas… as coisas estão muito longe de estarem controladas.

Nós somos um Outrider (um tipo de mercenário) que acaba por se tornar na última esperança de todos os Humanos aprisionados em Enoch. O planeta, além de ser habitado por seres alienígenas hostis, é também ele próprio uma ameaça e o jogador terá de se valer de tudo o que possa encontrar para se salvar e aos outros humanos.

Segundo a Square Enix, Outriders vai ter uma campanha relativamente longa que pode ser jogada inteiramente a solo, ou com até mais 3 companheiros de aventura.

Dependendo da forma como o jogador enfrenta as suas missões, a Square Enix revela ainda que a campanha de Outriders pode ser terminada em apenas 30 horas. Isto se o jogador apenas se concentrar na campanha principal e se basear a sua aventura apenas numa única classe de personagem.

No entanto, os responsáveis da companhia nipónica indicam ainda que, para a maior parte dos jogadores, que participa nas side-quests e experimenta os conteúdos pós-campanha, o jogo pode ter uma longevidade 2 a 3 vezes superior.

Segundo o que se sabe, a exploração de Enoch será parte importante de Outriders. À medida que o vamos explorando, vamos e vamos conhecendo as suas diferentes regiões e os seus habitantes, vamos também encontrar novos equipamentos, armamentos e mesmo oportunidades únicas, como caçar espécies nativas raras.

E à medida que exploramos Enoch vamos também descobrir alguns segredos bem guardados sobre o planeta e que ajudará a compreender melhor toda a sua história e da sua colonização.

Cada jogador terá até 6 slots para personagens, que poderemos completar com as classes que forem pretendidas. Existe ainda uma funcionalidade de partilhar items entre os personagens, que poderá ser interessante para descobrir os melhores equipamentos para os homens certos.

E agora uma boa noticia: Segundo a Square Enix, Outriders não terá micro transações.

Outriders será lançado a 2 de fevereiro de 2021 para PC, Playstation 4, Playstation 5 e Xbox One e Xbox Series X, sendo que quem faça a pré-reserva para as consolas desta Geração poderá fazer o upgrade para a Próxima Geração sem encargos.