Ainda existe uma aldeia povoada por irredutíveis Gauleses que continua a resistir ao invasor romano…

Os mais famosos gauleses do Mundo, criados por Goscinny e Uderzo, estão a caminho com Asterix & Obelix XXL: Romastered! Venham saber que novidades trazem consigo…

Em 1959, René Goscinny e Albert Uderzo lançaram o número 1 de uma série que fica para sempre na memória: Astérix e Obelix.

Creio que todos concordamos quando afirmo que se trata de um universo intemporal, imortal e a maior prova disso mesmo, são os vários filmes, livros e jogos que têm sido lançados ao longo dos anos.

O pequeno, mas enérgico Astérix e o seu grande e simpático amigo, Obélix continuam e continuarão muito certamente a viver aventuras que nos irão deliciar por muitos mais anos, certamente.

E um dos indicadores disso mesmo, é a notícia que vos trago hoje. Foi confirmado recentemente pela Microids, que estes dois heróis (mais os desgraçados romanos que vão encontrar pela frente) estão de regresso. E já não falta muito…

Os Romanos, Piratas e Vikings que se cuidem…não vão faltar bofetadas de meia-noite

Em Asterix & Obelix XXL: Romastered! os nossos heróis descobrem que todos os habitantes da aldeia foram raptados pelos Romanos. Assim sendo, os Gauleses mais conhecidos do Mundo veem-se lançados numa aventura por terras tão longínquas como a Normandia, Grécia, Helvetia ou Egipto, com o objetivo de salvar os nossos amigos aprisionados.

No caminho para salvarmos os restantes habitantes da aldeia, Astérix e Obélix terão de enfrentar doses frescas e saborosas de Romanos, Piratas e até Vikings. Certamente que não vão faltar bofetadas …

Segundo a Microids, esta remasterização do jogo de ação e aventura lançado em 2003, estará disponível a 22 de outubro deste ano e será disponibilizado para Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One e PC/Mac.

A remasterização encontra-se a cargo dos estúdios franceses Osome Studio e apresenta melhorias em todos os aspetos do jogo. Tanto os gráficos como o capítulo sonoro parece que caíram dentro do caldeirão e regressam com força e qualidade redobradas.

Gráficos, efeitos sonoros, gameplay… houve melhorias em todos estes aspetos do jogo original

Novas animações foram acrescentadas assim como novos elementos de jogabilidade, deixando no ar a promessa de várias surpresas agradáveis para quem jogar.

E algumas dessas surpresas correspondem a 4 novos modos de jogo:

Modo “Against the Hourglass” para Gauleses que gostem de velocidade

Modo “Extreme” para os mais bravos Gauleses que apreciem dificuldades acrescidas

Modo “Parkour” que vai desafiar a agilidade do jogador

Modo “Retro” que permitirá trocar entre os gráficos do jogo original e os gráficos desta versão remasterizada apenas com um click num botão.

Asterix & Obelix XXL: Romastered! estará disponível a 22 de outubro deste ano para Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One e PC/Mac.