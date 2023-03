National Women’s Soccer League jogam em breve no FIFA 23

Já foram dadas a conhecer as notas das jogadores da National Women’s Soccer League, que apesar de originalmente estarem previstas ser lançadas hoje, chegarão mais adiante. Venham ver as principais jogadoras e respetivos ratings.

A EA Sports tinha previsto lançar hoje no jogo FIFA 23 as 12 equipas da National Women's Soccer League (NWSL). No entanto, um problema de última hora fez com que esse lançamento seja adiado para 23 de Março, para todas as plataformas.

No entanto, isso não quer dizer que não se saibam já quais as notas de cada uma. Dessa forma, todo(a)s o(a)s jogadore(a)s, podem já começar a avaliar e escolher as suas equipas e jogadoras favoritas da NWSL.

De Alex Morgan a Sophia Smith, estas jogadoras estão no topo do desporto feminino e de seguida, podem ver as 10 jogadoras mais bem classificadas:

Alex Morgan, 90 - San Diego Wave FC

Debinha, 88 - Kansas City Atual

Rose Lavelle, 87 - Reinado OL

Sophia Smith, 87 - Portland Thorns FC

Mallory Swanson, 87 - Chicago Red Stars

Christen Press, 86 - Angel City FC

Megan Rapinoe, 86 - OL Reign

Becky Sauerbrunn, 86 - Portland Thorns FC

Kailen Sheridan, 85 - San Diego Wave FC

Alyssa Naeher, 85 - Chicago Red Stars

Será no próximo dia 23 de Março que os fãs de todo o mundo poderão experimentar as 12 equipas da NWSL dentro do Kick Off, Tournament Mode, Head to Head season / Co-op Seasons e Online Friendlies. Também passarão a estar disponíveis em FIFA 23 quatro estádios da NWSL, assim como os equipamentos autênticos, starheads, troféus e celebrações.

No início desta semana, a EA Sports anunciou ainda parcerias com a NWSL e a NWSLPA, que seguem com o seu compromisso contínuo de elevar e representar autenticamente o futebol feminino. Esta nova integração fornece conteúdo para os fãs do desporto e videojogos que estão ansiosos para se envolver mais com as suas jogadoras e clubes favoritos fora do dia de jogo.

Os fãs podem ver a lista completa de classificações e conteúdo de classificações adicionais aqui.

FIFA 23 foi desenvolvido pela EA Vancouver e EA Romania e está disponível mundialmente para a PlayStation 5, Xbox Series X, Playstation 4, Xbox One, PC e Stadia.