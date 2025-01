MISTERY, um jogo sobrenatural repleto de… mistério

Está prestes a ser lançado MISTERY, dos estúdios Game Frontier, um jogo cooperativo bastante interessante e que envolve uma temática sobrenatural. Venham conhecer melhor.

Os jogos táticos (por turnos ou em tempo real) são bastante apreciados pois normalmente trazem a jogo uma necessidade mais premente de se pensar cada movimento e cada ação a tomar. Títulos como Commandos ou mais recentemente ou Desperados são exemplos precisamente disso mesmo.

Neste primeiro mês de janeiro, vamos assistir à chegada de mais um mas, com uma temática e jogabilidades bastante diferente: MISTERY.

Este jogo dos estúdios Game Frontier, é na sua essência, um jogo multiplayer de terror psicológico, combinando ação, sobrevivência e dedução social no estilo Deceit/Among Us e apresentando fortes influências de Lethal Company. Tal como nos jogos que referi acima, apresenta uma perspectiva isométrica.

O objetivo dos jogadores é o de colaborar com até outras 8 pessoas para sobreviver numa situação envolta em mistério. Algo de sobrenatural invadiu umas instalações onde os jogadores se encontram, e uma estranha e sobrenatural floresta ameaçadora cresceu entre as altas paredes, envolvendo o local em névoa. Mas... por trás da névoa, algo se move. Algo de negro... algo que se espalha e infeta as pessoas. Não se pode confiar em ninguém??

O objetivo é claro: sobreviver. Para tal, terão de explorar as instalações em colapso, não só para encontrar materiais e recursos como para completar tarefas várias que lhes possibilitarão a sobrevivência. No entanto, não só os monstros que invadem as instalações o nosso maior perigo. É preciso também desconfiar dos nossos próprios companheiros, pois de entre eles, alguns estão infetados, podendo transformar-se em criaturas sobrenaturais (do género do filme, A Coisa) a qualquer momento e .... enfim.... já sabem o quê!!

Trata-se de um jogo cooperativo mas MISTERY apresenta em simultâneo mecânicas PvP pois, de entre os nossos companheiros sobreviventes, existem 3 que irão tentar eliminar-nos. A dinâmica pode ser bastante interessante. Ao desconfiar de alguém, o jogador terá de avisar os restantes sobreviventes... isto se confiar em algum deles, claro!

Para adocicar ainda mais a trama, cada personagem tem as suas próprias habilidades, o que, ajudará os sobreviventes genuínos a ultrapassar obstáculos mas, também lhes dificultará a ultrapassar as ratoeiras dos infetados. O Artilheiro que usa de fogo pesado, o Engenheiro e sua habilidade de encontrar baterias rapidamente, o Doutor que pode curar companheiros, o Espião que se esconde na escuridão...

Tal como em muitos jogos tipo survival, os 9 jogadores de MISTERY terão de cooperar e explorar as instalações em ruínas. Durante o dia, vasculhem os destroços na procura de recursos, que lhes permitirão criar armas. À noite, poderá usar as baterias encontradas durante o dia para carregar as lâmpadas usadas para eliminação ou usando outros itens e habilidades para repelir as várias ondas de monstros.

MISTERY conta com modos para jogar com 1-4 pessoas, com 3-6 e com 6-9 pessoas e o seu lançamento está planeado para a segunda quinzena de Janeiro.