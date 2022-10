Microsoft Flight Simulator voa para o Canadá

Microsoft Flight Simulator já voa para o Canadá. Pelo menos é isso que foi anunciado pela Microsoft, no final da semana passada.

Venham ver o que traz esta atualização deste fantástico simulador.

A Microsoft anunciou no final da semana passada que o fantástico simulador de voo desenvolvido pelos Asobo Studios, Microsoft Flight Simulator, já levanta voo sobre as terras canadianas.

Com efeito, a mais recente atualização de conteúdos que Microsoft Flight Simulator, o World Update XI: Canadá já chegou e faz, literalmente, com que os jogadores voem para o Canadá, o segundo maior país do Mundo.

Microsoft Flight Simulator's World Update XI oferece aos fãs novos e da velha guarda, a oportunidade de experimentar os maravilhosos detalhes deste país incrivelmente grande, incrivelmente diverso, na mais alta resolução e rigor até agora. Desde a costa, até aos glaciares e passando pelas zonas urbanas, o Canadá será visto como ainda não o foi, num videojogo.

Na criação do Canadá (visto do céu), a equipa processou grandes quantidades de dados geo-espaciais, incluindo modelos de elevação, imagens de satélite e fotografias aéreas. Todo o trabalho levado a cabo permitiu a inclusão de 12 zonas urbanas e mais de 87 pontos de interesse canadianos com extremo detalhe.

Esta próxima atualização incluirá:

5 aeroportos feitos à mão: British Columbia's Castlegar / Aeroporto Regional West Kootenay (CYCG) Aeroporto Internacional de Victoria Ilha de Vancouver

9 missões emocionantes: Três viagens pelo mato (Vancouver Island, Newfoundland, e as Montanhas Rochosas Canadianas) Três desafios de aterragem (Castlegar, Barkerville e Calgary) Três voos de descoberta (Vancouver, Montreal e Toronto)



Microsoft Flight Simulator World Update XI: Canada será gratuito para os jogadores que possuam Microsoft Flight Simulator e estará disponível no Xbox Game Pass, tal como o jogo.

De realçar que Microsoft Flight Simulator é um fantástico simulador de voo que, ao longo dos anos, tem trazido as melhores e mais realistas sensações de pilotar uma aeronave. Um jogo intemporal e que, nesta última edição (que se encontra no Xbox Game Pass), reproduz algumas das paisagens mais foto realistas e fantásticas vistas do céu, até agora alguma vez reproduzidas num videojogo. Com esta atualização surge agora o caso do Canadá.

Com uma tremenda atenção ao pormenor, especialmente nos países e cidades escolhidos para serem reproduzidas com detalhe, o jogo conta ainda com interação com as condições atmosféricas reais e muitos outros aspetos que fazem de Microsoft Flight Simulator o melhor simulador de voo.