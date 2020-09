Nos últimos tempos, parece que o universo de The Witcher caiu num certo estado de graça, tal o protagonismo que tem tido.

Após a série televisiva e a estreia na Realidade Aumentada, surge agora a Próxima Geração de consolas.

The Witcher é, nos tempos que correm, um dos jogos mais mediáticos, ou pelo menos, que tem estado mais ativo e não apenas na vertente gaming.

The Witcher: Wild Hunt, que tivemos o prazer de experimentar aqui, é um jogo intemporal e imprescindível para todos os amantes de RPGs. É um título épico repleto de fantasia, trama, ação e… combate com monstros que faz (ainda hoje) a delícia de muitos bons jogadores, que apreciam histórias bem contadas de uma forma simples, mas robusta.

Um dos momentos de maior notoriedade que Geralt of Rivia e The Witcher tiveram foi quando foi anunciada uma série televisiva, do canal Netflix sobre o famoso caçador de monstros. Esta série, que já corre na Netflix, acabou por atribuir a Geralt of Rivia uma nova dimensão e visibilidade. Nunca o caçador de monstros foi tão mediático e tão conhecido.

Mais recentemente ainda, foi revelado o desenvolvimento de um jogo de Realidade Aumentada para dispositivos móveis, The Witcher: Monster Slayer, que será lançado para iOS e Android, mas que ainda não tem data concreta de lançamento.

Recentemente foi revelado que The Witcher vai também estar presente nas consolas de Próxima Geração. Estamos a referir-nos à Playstation 5 e à Xbox Series X, claro.

Segundo a CD Projekt RED, o jogo vai usufruir das novas capacidades das consolas a caminho, tais como Ray Tracing e tempos de loading mais rápidos, para apresentar grandes melhorias. Tanto para o jogo base como para todas as expansões e conteúdos extra.

A edição de Próxima Geração de The Witcher: Wild Hunt vai encontrar- se à venda para PC, Playstation 5 e Xbox Series X como jogo original para quem não possua, e como um update gratuito para quem tenha o jogo para PC, Xbox One ou PlayStation 4.