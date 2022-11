Frio? Xbox lança um casaco para o comando da consola por 25 euros

O frio já tomou conta dos nossos dias e das nossas noites, mas ainda teremos muitos meses pela frente até que o calor volte de forma mais regular. Desta forma, temos que andar mais agasalhados e nada melhor que um casaco e camisola bem quentes.

Mas quem disse que a tecnologia também não precisa de ficar mais aconchegada? Pois bem, agora a Xbox lançou para o mercado um casaco de carapuço para o comando da sua consola por um preço de 25 euros.

Chegou o casaco que o seu comando da Xbox precisava

Segundo as informações, recentemente a Xbox Gear Shop colocou à venda um novo produto que certamente a maioria não estava nada à espera. Trata-se nada mais nada menos do que um mini casaco com carapuço para o comando da consola Xbox que está disponível para compra por um valor de 24,95 euros. Assim, a pensar nos seus equipamentos gaming, pode agora ter o seu comando bem quentinho nestes dias mais frios.

De acordo com as informações que acompanham o produto, este pequeno casaco é feito 100% em poliéster e pode ser usado em qualquer comando das consolas Xbox. Está disponível em preto e branco, tem o logo da Xbox e conta com um pequeno fecho e mangas para as extremidades do equipamento.

Os pedidos que comecem a ser feitos agora através da Xbox Gear Shop devem chegar aos clientes entre os dias 15 e 30 de dezembro deste ano, portanto pode ser uma interessante escolha para prenda de Natal. As encomendas estão disponíveis para envio nos EUA e noutros mercados, onde se inclui Portugal.

Nem é preciso dizer que estamos a falar de uma notícia insólita, mas não deixa de ser engraçada e, quem sabe, até útil para alguns utilizadores. E ninguém pode dizer que não se trata de uma ideia original e bem adequada ao clima que se faz sentir.