EA Sports revela os primeiros 23 dias após o lançamento de FIFA 23

A EA Sports revelou recentemente os números de FIFA 23, no decorrer dos primeiros 23 dias após o lançamento do jogo.

Conseguem ter uma ideia? Venham ver...

A EA Sports revelou no inicio da semana, alguns números interessantes relativos ao seu FIFA 23 e referentes aos primeiros 23 dias após o seu lançamento.

O lançamento de FIFA 23 obteve o expressivo numero de mais de 10,3 milhões de jogadores na primeira semana, que fez com que este fosse o maior lançamento de sempre na história da série EA SPORTS FIFA.

Mas mais... ào dia 1 de Novembro, o jogo já tinha sido jogado em mais de 200 nações em todo o mundo.

Adicionalmente, houve mais de 1,7 mil milhões de jogos (incluindo Momentos FUT) jogados – em partidas de jogos masculinos e femininos – e mais de 4,3 mil milhões de golos marcados.

Tudo isto junto perfaz um total de mais de 15,7 mil milhões minutos jogados – o equivalente a quase 30,000 anos de jogo.

Por outro lado, no Modo Carreira, FIFA 23 viu o jogador do Borussia Dortmund, Jude Bellingham tornar-se na transferência mais procurada pelos jogadores, com mais de 630,000 jogadores a optarem por selecionar o jogador para as suas equipas.

Também Ted Lasso está em destaque e segundo os números agora revelados pela EA Sports, Ted Lasso e o seu AFC Richmond tiveram mais de 1 milhão de partidas disputadas.

Também o futebol feminino apresenta os seus destaques e Sam Kerr e a equipa feminina do Chelsea, têm sido a escolha preferida em FIFA 23, com o Manchester City a ser a equipa masculina mais escolhida.

Com um número incrível de golos marcado, os atacantes têm estado ocupados no arranque de FIFA 23. Este é o top de marcadores masculinos e femininos até à data:

Top 10 Masculino

Marcus Rashford

Kylian Mbappé

Darwin Núñez

Erling Haaland

Gabriel Jesus

Arnaut Danjuma

Timo Werner

Cristiano Ronaldo

Karim Benzema

Vinícius Jr.

Top 10 Feminino

Sam Kerr

Fran Kirby

Marie-Antoinette Katoto

Vivianne Miedema

Ada Hegerberg

Kadidiatou Diani

Beth Mead

Caitlin Foord

Guro Reiten

Alessia Russo

A celebração "Griddy" tem sido a celebração mais usada em FIFA 23, enquanto que a mais tradicional "Knee Slide" está em segundo lugar seguidas logo de seguida com a "Pickup the ball out of the net".

São estes os números agora revelados pela EA Sports e que revelam a força da marca FIFA, em ano de despedida.

"O sucesso do lançamento deste ano tem sido muito especial para nós, e estamos incrivelmente orgulhosos por ligarmos milhões de fãs em todo o mundo que partilham a mesma paixão pelo desporto rei" disse Nick Wlodyka, SVP, GM da EA SPORTS FC. "Com novos clubes e ligas incluindo a Juventus FC, a Barclays FA Women's Super League e a Division 1 Arkema, juntamente com a UEFA Women's Champions League e o Campeonato do Mundo masculine e feminine, que ainda estão para vir, estamos bastante entusiasmados para mantermos este momentum durante mais tempo e continuarmos na nossa promessa de providenciar a experiência de futebol mais imersiva e autênctica aos fãs por todo o mundo."