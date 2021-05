DualSense ganha novas cores no próximo mês

Parece que o mês de junho vai trazer, além do calor e do bom tempo, novidades ao reino da Sony Playstation, mais precisamente aos seus controladores, DualSense.

Em comunicado recente, a Sony revelou que o DualSense vai ganhar nova cor… ou melhor, novas cores.

A Sony revelou recentemente que o DualSense vai receber, duas edições especiais que trazem consigo duas novas cores para o comando: Midnight Black e Cosmic Red.

Estas serão as primeiras edições especiais a serem lançadas para o DualSense, e estarão disponíveis, nos pontos de venda habituais em Portugal, a 18 de junho.

Segundo os responsáveis da Sony Playstation, “O design do comando sem fios DualSense Midnight Black inspira-se na forma como vemos as maravilhas do espaço no céu noturno, com detalhes em tons subtis de preto e cinzento-claro. Já o design vívido em duas cores do comando sem fios DualSense Cosmic Red inspira-se nos tons de vermelho únicos e deslumbrantes espalhados pelo nosso cosmos, complementado por detalhes a condizer para um acabamento futurista“.

“O nosso objetivo é encontrar designs que surpreendam e cativem os nossos fãs, e estas novas cores são o resultado de um minucioso processo de seleção”, referiu Leo Cardoso da equipa de Design da SIE. “Queríamos que as novas cores do comando se complementassem, assim como o comando sem fios DualSense e a PlayStation 5, por isso optámos por cores que envolvem a temática “galáxia”, como se se tratasse de uma evolução natural do design original da PlayStation®5 e dos seus acessórios”, acrescentou.

Tratam-se de dois comandos bastante elegantes nas suas conjugações de cores, com particular destaque talvez, para o Cosmic Red.

Seja como for, é a jogar que os novos comandos vão ser colocados à prova, e estarão à altura, certamente.