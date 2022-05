Data oficial de EA Sports F1 2022 revelada

F1 2022 já tem data de partida, foi o que a EA Sports e a Codemasters partilharam recentemente num comunicado.

A nova época virtual da competição automóvel já se encontra a posicionar-se na grelha de partida. Venham ver quando é dado o sinal de largada.

A Codemasters e Electronic Arts anunciaram recentemente o dia em que a nova época de Fórmula 1 terá inicio nas consolas e PCs do globo. Por outras palavras, para Xbox Series X, Playstation 5, Xbox One, PlayStation 4 e PC.

A época real já vai lançada mas, como foi agora anunciado, a época virtual terá arranque apenas no próximo dia 1 de julho (sexta-feira).

Em EA Sports F1 2022, os jogadores vão participar no Campeonato do Mundo de Fórmula 1 da FIA de 2022 em carros híbridos novos, com as novas regras desta época.

Com uma formação mais competitiva e imprevisível, os jogadores vão testar as suas habilidades ao longo do calendário de 2022, incluindo o Autódromo Internacional para o Grande Prémio de Miami inaugural.

Numa outra estreia, os jogadores podem entrar no glamoroso mundo da Fórmula 1 com a F1 Life, um hub personalizável para mostrar a sua coleção de supercarros, roupas e acessórios, ganhos através de gameplay, Podium Pass e a loja da marca in-game.

"Estamos ansiosos para dar as boas-vindas aos nossos jogadores à nova era da Fórmula 1", disse Lee Mather, Diretor Criativo Sénior de F1 da Codemasters. "Paralelamente às mudanças no mundo real, atualizámos a física para acomodar as novas regras aero e re-worked o modelo dos pneus, tornando o manuseamento mais fiel à vida. Com circuitos novos e atualizados, AI Adaptive, F1 Life e opções de gameplay expandidas, nunca houve melhor altura para os jogadores tomarem os seus lugares e viverem a vida de um piloto de F1."

O dia de corrida reformatado permite aos jogadores personalizar a sua configuração com novas opções imersivas e transmissões de voltas de formação, períodos de carro de segurança e opções de pit stop. Caso seja selecionada a opção Imersivo, os jogadores enfrentarão desafios de risco-recompensa, que podem ser a diferença entre um lugar no pódio ou terminar fora dos pontos. A transmissão tira a pressão, com filmes controlados e autênticos que mantém os jogadores perto da ação. Para a derradeira experiência imersiva de F1, a nova funcionalidade PC VR via Oculus Rift e HTC Vive permite que os jogadores sintam o drama a partir de dentro da cabine.

Para os fãs novos e casuais, a nova IA Adaptive mantém os jogadores menos experientes competitivos ao longo de cada corrida, com pilotos de IA opostos adaptados para corresponder ao nível de habilidade. Os menus e manuseamento acessíveis também regressam para ajudar os jogadores a chegar rapidamente à ação sem a necessidade de compreender as complexidades da modalidade. Os programas de prática renovados oferecem mais variedade com novos sistemas de pontuação e visualizações em pista. Isto ajuda os jogadores a navegar em cada torção e a virar-se para a perfeição antes de correrem por esses pontos importantes do campeonato.

A F1 2022 também possui melhorias nas funcionalidades de regresso, incluindo My Team, permitindo aos jogadores escolherem o seu orçamento inicial com base em três pontos de entrada: Newcomer, Challenger e Front Runner. O jogo vê atualizações de pistas da vida real para Austrália, Espanha e Abu Dhabi para refletir as mudanças recentes. F1 2022 também apresenta a sua aclamada carreira de 10 anos, completa com uma opção de dois jogadores, e o Multiplayer está de volta para corridas épicas contra a comunidade de corridas globais.

De regresso estão os modos My Team e Carreira com a adição de novas features, assim como o retorno de multiplayer em split screen.

Os jogadores já podem reservar a Champions Edition, que inclui três dias de acesso antecipado e um pacote de conteúdos inspirados em Miami limitado.

F1 2022 chega no próximo dia 1 de julho, para Xbox Series X, Playstation 5, Xbox One, PlayStation 4 e PC.