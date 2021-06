Bus Simulator 21, o drama dos transportes públicos

Está previsto mais para adiante neste ano de 2021, o lançamento de Bus Simulator 21 que, tal como o nome indica, nos põe a conduzir um autocarro de passageiros.

Além de um modo singleplayer, o jogo vai ter também um modo cooperativo. Venham ver.

Quem anda de transportes públicos nas cidades, além dos cabelos brancos criados pelas demoras e atrasos, também já deve ter reparado no tremendo desafio que é o de conduzir um autocarro pelas ruas movimentadas e congestionadas.

Apesar das medidas todas da autarquia (algumas delas insuficientes) para afastar o trânsito das zonas centrais da capital, conduzir em Lisboa pode ter momentos de perfeita insanidade e então se estivermos a conduzir um autocarro, pior ainda…

Bus Simulator 21, a edição de 2021 do simulador de condutor de transportes públicos promete isso e muito mais.

Ao se pegar em Bus Simulator 21, os jogadores irão estar a pegar em alguns dos mais modernos e confortáveis autocarros de passageiros. Aliás, segundo os Stillalive Studios, a edição deste ano vai ter a maior e mais robusta frota de autocarros disponíveis até à data.

Com base nas cidades fictícias de “Angel Shores” (inspirada nas cidades americanas) e “Seaside Valley” (inspirada nas cidades europeias), o jogador terá de fundar a sua própria companhia de transporte de passageiros e levá-la ao sucesso.

É claro que para a levar ao sucesso terá de ser competente e dessa forma, o jogador vai pegar nos volantes dos seus autocarros adquiridos e tentar prestar o melhor, mais rápido e mais fiável serviço de transportes de passageiros da cidade. Isto tanto a solo, como com amigos.

Sim, pois adicionalmente à campanha singleplayer, Bus Simulator 21 terá ainda uma componente multiplayer cooperativa que permite até 4 jogadores se juntem e planeiem as suas rotas, fortaleçam as suas frotas com novos veículos e viajem juntos pelos seus transportes como uma equipa.

O jogo conta ainda com um ciclo dia-noite que trará mais fidelidade à simulação, permitindo a criação de rotas e horários mais detalhados. Dessa forma, poder-se-á otimizar cada autocarro (seja em singleplayer ou multiplayer).

Quem não sentir a paixão pela condução dos autocarros, pode sempre contratar motoristas e deixá-los fazerem o trabalho pesado.

Curiosidade o facto de os jogadores poderem apanhar os seus próprios autocarros ou mesmo de intervirem de uma forma mais ativa, encarnando os “picas”.

Bus Simulator 21 chegará à paragem a 7 de setembro para PC, PlayStation 4 e Xbox One.