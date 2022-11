Bandai Namco adere ao Black Friday 2022

Cada vez mais, o Black Friday tem mais aderentes e provenientes de todas as áreas de atividade. No mundo dos videojogos, as marca estão cada vez mais a aderir e a Bandai Namco revelou recentemente os seus destaques.

Venham ver quais os jogos com o selo Bandai Namco em promoção nesta Black Friday de 2022.

A Bandai Namco também já se associou ao Black Friday e revelou que os seus principais títulos estarão em promoção no decorrer desta época.

Assim sendo, desde o passado dia 21 de Novembro e até ao próximo dia 27 de Novembro, alguns dos grandes jogos da companhia nipónica poderão ser adquiridos com descontos bastante interessantes.

Segue a lista de ofertas e descontos da Bandai Namco Entertainment para a campanha Black Friday 2022 (cada retalhista pode possuir as suas promoções específicas alusivas aos títulos seguintes):

CAPTAIN TSUBASA: RISE OF NEW CHAMPIONS CODE IN THE BOX desde 20,99 € Cyberpunk 2077 desde 20,99 € DARK SOULS 3 desde 15,99 € Dark Souls III: The Fire Fades Edition – GOTY desde 30,99 € DARK SOULS TRILOGY desde 35,99 €



DRAGON BALL FIGHTERZ CODE IN THE BOX desde 20,99 € DRAGON BALL Z KAKAROT desde 25,99 € DRAGON BALL: THE BREAKERS SPECIAL EDITION- desde 25,99 € Dragons Dawn Of New Riders desde 30,99 € Klonoa Phantasy Reverie Series desde 40,99 € Klonoa Phantasy Reverie Series Xbox One / Xbox Series X desde 40,99 € LEGO BRAWLS desde 25,99 € Marvel Avengers desde 15,99 €



Marvel's Guardians of the Galaxy desde 20,99 € NARUTO SHIPPUDEN ULTIMATE NINJA STORM 4: ROAD TO BORUTO desde 15,99 € NARUTO TO BORUTO SHINOBI STRIKER desde 15,99 € NARUTO ULTIMATE NINJA STORM TRILOGY desde 25,99 € ONE PIECE PIRATE WARRIORS 4 desde 15,99 €



TEKKEN 7 desde 10,99 €

THE WITCHER 3 : WILD HUNT GOTY EDITION desde 20,99 €

The Witcher 3: Wild Hunt (Vanilla) desde 35,99 €

Moto GP 22 desde 30,99€

Conforme podem ver, existem vários jogos bastante interessantes em promoção. Não se esqueçam, a promoção encontra-se vigente até ao próximo dia 27 de Novembro.

Boas compras!