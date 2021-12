Arkanoid: Eternal Battle, o renascer de uma lenda

Em setembro passado, a editora francesa Microids e a marca japonesa Taito, revelaram uma parceria entre as duas companhias. O objetivo foi claro: trazer de volta um dos jogos mais relevantes da indústria dos videojogos: Arkanoid.

E assim nasceu a ideia de Arkanoid: Eternal Battle. Venham conhecer um pouco mais.

Arkanoid já conta com mais de 30 anos de existência e, é certamente um daqueles jogos que vai figurar para sempre na galeria dos mais jogos mais valiosos de sempre, na indústria dos videojogos.

Numa altura em que ainda nos encontrávamos bastante longe das atuais capacidades de processamento de dados e gráficas, Arkanoid foi um jogo que se destacou por uma jogabilidade tremendamente simples e, em simultâneo, exigente e extremamente viciante.

Uma história de ficção cientifica bastante simplista dava conteúdo a Arkanoid, mas, era a sua jogabilidade simples, que exigia alguma destreza física e mental, que, o tornou extremamente viciante. A jogabilidade assentava no controlo duma espécie de trampolim na horizontal (no extremo inferior do ecrã) que nos permitia controlar uma bola que, com constantes ricochetes, fosse destruindo blocos que existiam no topo do ecrã e nos permitisse aceder ao próximo nível.

Passados mais de 30 anos sobre o lançamento do primeiro Arkanoid e muitas versões, entretanto desenvolvidas, a Microids assumiu um compromisso com a Taito (equipa responsável pelo Arkanoid original), para renascer Arkanoid, com Arkanoid: Eternal Battle.

O desenvolvimento está a cargo da equipa francesa Pastagames, responsável, entre outros jogos, por Rayman Legends, Pang Adventures e Pix the Cat.

Eternal Battle pretende ser uma versão moderna e, dessa forma, mais apelativa do famoso jogo de partir blocos. E isto tanto em termos de grafismo, como de jogabilidade e de modos de jogo.

Novos efeitos especiais, novos bónus para desbloquear e muito mais será introduzido em Arkannoid - Eternal Battle de forma a tornar o jogo mais cativante, tanto para saudosistas, como para novos jogadores.

Arkanoid: Eternal Battle vai apresentar modos distintos para multiplayer e singleplayer que serão desvendados no decorrer das próximas semanas.

No entanto, não se preocupem os mais puristas, que o jogo vai manter os elementos clássicos e que caracterizam Arkanoid.

Masakazu Suzuki, responsável da Taito Corporation, afirmou: "Estamos muito satisfeitos com o facto da Microids, uma companhia em que depositamos completa confiança, esteja a planear o lançamento de uma versão moderna de um jogo extremamente popular que lançámos, 35 anos atrás. Estamos confiantes que tanto os fãs antigos como os novos irão apreciar muito esta nova versão de Arkanoid.”