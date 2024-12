WhatsApp traz presente de Natal antecipado e melhora chamadas do serviço de mensagens

Há muito que o WhatsApp deixou de ser apenas um serviço de mensagens e em especial de texto entre os utilizadores. As chamadas são uma das partes mais importantes e uma das mais usadas no dia a dia. Para melhorar ainda mais esta comunicação, o WhatsApp anunciou agora mudanças e melhorias nas chamadas, mesmo a tempo do Natal e das festas.

A popularidade das chamadas pelo WhatsApp continua a crescer em todo o mundo. Agora, mais de dois mil milhões de chamadas são feitas pelo WhatsApp todos os dias. Este é sem qualquer dúvida um número impressionante e que mostra como esta parte do serviço de mensagens da Meta é necessário.

Assim, e antes da época festiva, o WhatsApp resolveu apresentar novas funcionalidades de chamada para computador e telemóvel. Isso vai permitir que para que seja mais fácil aos utilizadores interagir com os seus entes mais queridos, muitas vezes quebrando barreiras físicas de distância.

Selecionar participantes na chamada: agora, quando começa uma chamada a partir de uma conversa de grupo, pode selecionar participantes específicos para ligar a quem quiser sem perturbar os restantes membros. É a forma ideal para planear festas surpresa ou presentes.

Novos efeitos para videochamadas: escolha entre dez efeitos que tornam as suas videochamadas em conversas mais divertidas, desde acrescentar orelhas de cachorro a ter um cenário debaixo de água ou um microfone para cantar karaoke.

Melhoria nas chamadas pelo WhatsApp: agora, quando clica no separador das chamadas na aplicação do WhatsApp Desktop, vai ser mais fácil encontrar tudo o que precisa para começar uma chamada, criar uma ligação para chamada ou marcar um número diretamente.

Melhor qualidade nas videochamadas: quer esteja a fazer chamadas do computador ou do telemóvel, as chamadas agora são mais fiáveis e pode desfrutar de uma resolução de vídeo mais elevada com uma imagem mais clara nas chamadas individuais e de grupo.

A equipa de programadores do WhatsApp garante que vai continuar a melhorar as chamadas deste serviço de mensagens para fazer chamadas privadas com a melhor qualidade possível em todo o mundo. Este é um presente de Natal antecipado e que certamente será muito útil para todos.