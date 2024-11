Web Summit 2024: Wi-Fi com suporte para 130 mil equipamentos em simultâneo

Longe vão os tempos em que, quando se falava do Web Summit, o tema em discussão era a rede Wi-Fi. As várias edições permitiram aprender e dimensionar, e neste ano a rede da MEO suporta teoricamente 130 mil equipamentos em simultâneo.

Parceiro tecnológico desde 2016 da maior cimeira tecnológica do mundo, o MEO marca presença na edição de 2024 da Web Summit, que acontecerá de 11 a 14 de novembro, em Lisboa. Com um compromisso contínuo com a transformação digital do País, o MEO volta a estar no centro da inovação e da conectividade ao garantir uma verdadeira experiência tecnológica para todos os participantes.

Web Summit: rede e infraestrutura (edição 2024):

Capacidade para suportar 130.000 dispositivos simultâneos pela rede Wireless.

Cerca de 3 km de fibra ótica e 44 km de cabo de rede UTP instalados.

Reforço da rede WiFi (MEO Arena e FIL) com: 420 Access Points e 700 antenas (no total de 920 AP e 1700 antenas geridas). 180 Switchs (no total de 320 geridos).

Reforço da cobertura 5G na MEO Arena e na FIL.

Projeto dedicado ao reforço de cobertura da rede móvel nas várias zonas do evento (FIL + MEO Arena + Night Summit

A operação tecnológica do MEO será realizada em dois locais geograficamente redundantes para garantir a monitorização e fiabilidade das comunicações do evento.

Na sala de operações, instalada no Web Summit, estará em permanência uma equipa dedicada com capacidade para atuar de imediato no local, e que se encontra em estreita e constante colaboração com o centro de operações, localizado em Picoas, constituído por equipas, a operar 24/7, com vista a garantir a gestão e a operação de todas as Redes Core que suportam os serviços prestados ao evento (Rede Wired, Rede Wireless, Rede Móvel, Broadcast TV, Roaming e Interligações Internacionais.