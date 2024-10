MB WAY chega aos seis milhões de utilizadores! Há uma “oferta”…

São já seis milhões os utilizadores que usufruem diariamente das inúmeras vantagens do MB WAY. Os números comprovam mais uma vez que este é o serviço preferido de quem utiliza apenas o telemóvel para fazer compras, transferências imediatas e levantamentos, entre outros pagamentos.

MB WAY disponibiliza mais de 15 operações através da app própria do serviço

Em média, por mês, são mais de 70 milhões de operações, incluindo compras físicas e online, pelos mais de 10 milhões de cartões adicionados na plataforma.

É possível utilizar o MB WAY para fazer compras em cerca de 420 mil terminais de pagamento, subscrever serviços online, andar de transportes públicos, pagar impostos, utilizar o MULTIBANCO. Com o MB WAY é possível fazer todos os pagamentos só com o telemóvel.

Os utilizadores preferem o MB WAY para enviar e receber dinheiro. Enviar e receber dinheiro por MB WAY é a forma mais fácil, rápida e segura. Através do MB WAY é possível confirmar a conta e o IBAN de onde vai ser realizada a transferência, assim como o nome do primeiro titular da conta destino.

Para celebrar o marco de 6 milhões de utilizadores, até ao final de outubro, a SIBS vai oferecer 6% de cashback em todas as compras efetuadas nos parceiros MB WAY e a oportunidade de adquirir dois MB WAY pulse pelo valor de um.

O MB WAY tem ainda diversas novidades no MB WAY UP!. Através do MB WAY UP! os utilizadores têm a possibilidade de adicionar cartões de fidelização, para que possam ter todos os seus cartões de cliente e respetivos descontos num único serviço. Para além dos cartões de fidelização, o MB WAY UP! garante ainda a possibilidade de os utilizadores terem ofertas em campanhas de cashback, desafios, e outros prémios sempre que fizerem compras MB WAY, quer seja através da app MB WAY ou através da apps dos bancos aderentes.

Atualmente, o MB WAY disponibiliza mais de 15 operações através da app própria do serviço ou de uma das 14 apps bancárias que o disponibilizam, coloca a tecnologia e inovação ao serviço de causas com impacto na sociedade como o Ser Solidário, e garante o pagamento em qualquer loja mesmo que o telemóvel esteja desligado ou sem internet.

O MB WAY Pulse permite realizar pagamentos sem contacto em todos os terminais de pagamento da Rede MULTIBANCO, através de outros dispositivos wearables: o MB WAY Pulse band (pulseira), o MB WAY Pulse watchloop (presilha para o relógio), o MB WAY Pulse keychain (porta-chaves), o MB WAY Pulse tag (marcador para fio ou outro dispositivo).

O MB WAY “Ser Solidário” é uma iniciativa na área de responsabilidade social que permite fazer e receber donativos de forma totalmente gratuita, para mais de 250 instituições de solidariedade, de forma fácil, segura e completamente transparente. A iniciativa “Ser Solidário” está disponível no MB WAY e também nos Caixas MULTIBANCO, e permitiu angariar cerca de 4,2 M€ de donativos no último ano.