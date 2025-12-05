Vai comprar casa? Saiba como entregar o Modelo 1 do IMT

A compra de um imóvel envolve vários procedimentos legais e fiscais. Um deles é a entrega da Declaração Modelo 1 do Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis (IMT), obrigatória sempre que existe uma transmissão de propriedade.

Com o objetivo de simplificar processos, reduzir deslocações e melhorar o atendimento aos cidadãos, existe atualmente mais do que uma forma de entregar a declaração.

Como entregar o Modelo 1 do IMT

Entrega através do Portal das Finanças

A forma mais simples e rápida é através do Portal das Finanças. Após autenticação, basta seguir o caminho: Cidadãos > Serviços > Modelo 1 IMT > Preencher declaração

Este processo permite preencher e submeter a declaração de forma totalmente digital, evitando deslocações e poupando tempo.

Entrega via e-balcão

Outra alternativa digital é o e-balcão. Nesse caso, deve ser aberta uma nova questão com a seguinte sequência:

Registar Nova Questão > IMT/IS/IUC > IMT > Entrega Declaração Modelo 1

A comunicação é feita online e a resposta é disponibilizada na área pessoal do utilizador.

Entrega presencial nos Serviços de Finanças

Para quem prefere atendimento presencial, continua a ser possível entregar a declaração nos Serviços de Finanças, mas exclusivamente mediante marcação prévia (APM).

Esta medida evita filas e tempos de espera prolongados, garantindo um atendimento mais rápido e organizado.