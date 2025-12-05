Nota de 7€ a homenagear Cristiano Ronaldo é falsa, alerta Banco de Portugal

Após publicações falsas, nas redes sociais, sobre a emissão de uma nota de sete euros em homenagem a Cristiano Ronaldo, o Banco de Portugal publicou um comunicado, no qual esclarece não ter emitido algo assim.

O Banco de Portugal tem tomado conhecimento de publicações falsas, divulgadas nas redes sociais, relativamente à emissão, pelo Banco de Portugal, de uma nota, no valor de 7 euros, em homenagem ao futebolista Cristiano Ronaldo. O Banco de Portugal esclarece que não emitiu nem colocou em circulação, nem tem previsto emitir ou colocar em circulação, qualquer nota alusiva à personalidade em questão.

Escreveu a entidade, numa publicação no seu website oficial, referindo-se à fraude abaixo:

No mesmo comunicado, esclareceu "que a emissão de notas de euro pelo Banco de Portugal é feita no quadro do Eurosistema".