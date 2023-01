TOP 5: Artigos mais populares da Prozis em 2022

O ano de 2022 fica marcado por várias novidades apresentadas da Prozis. A empresa tem vindo a apostar em outros segmentos, oferecendo produtos de boa qualidade a preços muito acessíveis.

No Pplware fomos analisando alguns desses produtos, e hoje deixamos aqui um TOP 5 dos que mais gostámos.

Durante o ano foram vários os produtos que analisamos da Prozis. Podem ver aqui a lista. Muitos dos produtos são do segmento tecnológico, mas também analisamos produtos para o bem estar, para cuidar do corpo, etc. Hoje fizemos um TOP 5 dos artigos que mais gostámos de analisar.

O Fluxr da Prozis é um equipamento robusto e simples que pode carregar qualquer dispositivo com USB e fornece uma funcionalidade adicional com o seu suporte de Carregamento Rápido 3.0 e portas duplas (USB-A e USB-C) que permite carregar dois dispositivos ao mesmo tempo.

Com uma estrutura robusta em policarbonato, o Fluxr é produzido em plástico de boa qualidade, resistente a pancadas.

Batizado com o nome Bulzai, é um rato de gaming da Prozis cuja precisão é a principal característica. O Bulzai é um rato extremamente rápido que garante a máxima fiabilidade. Para quem leva o gaming muito a sério, onde todos os pormenores contam, então o Bulzai é sem dúvida uma excelente opção.

Os soundpods Vibe Evolution da Prozis estão equipados com a mais avançada tecnologia de cancelamento de ruído. O ANC híbrido combina microfones localizados no interior e no exterior do auricular, eliminando ruídos numa gama mais alargada de frequências.

O Ubiq Smartwatch tem a capacidade para registar todos os seus movimentos. Permite monitorizar e registar o seu ritmo, distância e percurso em tempo real, sem ter de levar consigo o teu telemóvel enquanto treina. Foi desenhado tanto para treinos no interior como no exterior.

Um dos produtos mais procurados neste segmento da tecnologia, são as balanças digitais inteligentes. Recentemente a empresa lançou a Pulsar, uma balança que fornece muitos indicadores da nossa condição física, incluindo o ritmo cardíaco.

Todos os registos são guardados na app também da Prozis, onde podemos acompanhar toda a evolução.

