Conhece o Top 3 das melhores VPN em Portugal em 2021?

Não é fácil apresentar um Top 3 das melhores VPN em Portugal, baseado na nossa experiência, quando existe bastante qualidade e quantidade no mercado da segurança e anonimato.

Se por um lado, existe o fator preço, por outro lado não podemos descurar os fatores serviços e rapidez dos serviços. Neste artigo desmistificamos as 3 VPNs mais utilizadas em Portugal no ano de 2021 pelos utilizadores do PPLWARE a quem, desde já, agradecemos pelas respostas aos nossos pedidos de inquérito anónimo.

Antes de mais nada, é importante que os utilizadores compreendam que o uso de VPNs pode ajudar a garantir um elevado nível de segurança e anonimato na Internet.

Primordialmente, devemos sublinhar que o top 3 aqui constituído foi baseado no feedback de muitos dos nossos leitores, em especial a partir dos vários artigos sobre VPN que fomos apresentando.

TOP 3 das melhores VPN em Portugal em 2021

Imediatamente, sem querer perder mais tempo, listamos abaixo as VPN que mais procura tiveram em Portugal, no ano de 2021, segundo os nossos leitores.

Comecemos então:

NordVPN

Ao contrário da maioria dos serviços VPN, a NordVPN oferece um pouco de tudo em cima no que à proteção básica diz respeito.

Claramente, possui uma vasta e diversificada coleção de servidores, um impressionante arsenal de ferramentas raramente vistas, bem como fortes práticas de privacidade e segurança.

Então, por um valor bastante em conta, em especial para os planos de longa duração, vamos poder utilizar até seis dispositivos em simultâneo com a NordVPN.

Importante, a maioria dos serviços VPN limitam o acesso e a grande maioria não passa das cinco ligações.

Ferramentas adicionais e proteção

Simultaneamente, a NordVPN apresenta uma variedade de ferramentas adicionais que ajudam a melhorar a privacidade como, por exemplo as ligações Multihop, que faz uma ligação a um servidor sobre outra ligação a outro servidor noutro qualquer pais ou localização

No fundo, o Multihop encaminha a nossa ligação através de um segundo servidor VPN, ao invés de utilizar apenas um. Desta forma, se uma parte da ligação estiver de alguma forma comprometida, pode ter a certeza de que a nossa ligação continua.

Sem dúvida, não podia faltar o Split Tunnel que é, nada mais poder designar quais as aplicações que encaminham o tráfego através da ligação VPN e quais as que viajam livremente. Aqui a abordagem é interessante pois permite exigir ou proibir ligações VPN para determinadas aplicações.

Streaming

Certamente, muitos dos nossos utilizadores utilizam os serviços de VPN para poderem utilizar as suas subscrições de plataformas de conteúdos.

Neste caso, a NordVPN é compatível com:

HBO,

Disney+,

BBC iPlayer,

Netflix

Ou seja, escolhendo um servidor de qualquer país, em particular dos USA, iremos posteriormente poder aceder aos catálogos disponívels pelos mesmos nesses países. Sem dúvida uma grande vantagem.

Protocolos e servidores

A NordVPN utiliza o NordLynx (uma implementação do WireGuard) por defeito nas suas aplicações Android, iOS, macOS, e Windows. O OpenVPN está também disponível em todas essas plataformas como backup. O IKEv2 está disponível apenas para aplicações iOS e macOS.

OpenVPN e IKEv2 são há muito os padrões de ouro para VPNs, mas o WireGuard é cada vez mais popular uma vez que, apesar de ser de código aberto, utiliza novas técnicas de encriptação e produz melhores velocidades.

Analogamente, a NordVPN oferece servidores em 59 países e fornece uma boa diversidade geográfica.

Tanto quanto apuramos, o grosso dos servidores de NordVPN encontra-se nos EUA e no Reino Unido, o que não é invulgar para as empresas de VPN. Contudo, a NordVPN também tem uma mistura considerável de servidores em todo o mundo:

Ásia,

América do Sul,

Europa,

Índia

Médio Oriente

África do Sul

Nomeadamente, devemos destacar ainda os servidores em Hong Kong, Turquia, e Vietname, todos eles com políticas de Internet restritivas.

Para finalizar, ao todo, a coleção de servidores da NordVPN soma 5.600 servidores. Sem dúvida, ter numerosas opções é geralmente útil e evita servidores demasiado ocupados com outros utilizadores.

Segurança e anonimato

Em contrapartida, a NordVPN foi constituída e opera sob a jurisdição legal do Panamá (apesar de possuir outros escritórios noutros locais), onde nenhuma lei exige que a empresa retenha dados por qualquer período de tempo. Neste caso, a empresa refere que caso seja intimada, apenas responderia a uma ordem judicial ou intimação emitida por um tribunal panamenho.

Logo, podemos afirmar que a NordVPN não facilita encontrar o nome da sua empresa-mãe, ou informações sobre liderança empresarial, no seu website.

Contudo, ainda no campo da segurança e anonimato, a NordVPN oferece ainda os serviços de:

Darkweb Monitor, cuja função se baseia em verificar se a nossa palavra-passe foi violada,

Cybersec, em que a principal função é o bloqueio de anúncios, rastreadores de utilizadores, entre outros.

VPN também para Mac

Temos de reconhecer que o mapa na aplicação MacOS parece-se bastante com a versão móvel da aplicação

Assim, podemos dizer que a aplicação para macOS da NordVPN é notável no que a simplicidade diz respeito.

Uma vez aberta a aplicação, podemos ligar-nos rapidamente a qualquer um dos muitos servidores em qualquer parte do mundo. Para quem procura um pouco mais de controlo basta percorrer a lista de países no lado esquerdo da janela da aplicação, escolher um país, e abrir um menu pendente que revela uma lista de todos os servidores desse país.

Sublinhe-se que a velocidade e o desempenho em Mac e iOS são tão rápidos como para as demais versões para Windows ou Android.

Vantagens da NordVPN:

O protocolo NordLynx é, de facto, algo que veio alterar o mundo das VPNs,

Inteligência de segurança bastante acima da média face ao que temos testado,

Velocidade dos servidores no geral é algo a ter em conta, face a outros serviços similares,

Compatível com os principais serviços de streaming, possibibilitando o acesso a catálogos de conteúdos mais abrangentes,

Algumas opções de subscrição com valores bastante atractivos.

Desvantagens da NordVPN:

Claramente, a experiência do utilizador na aplicação ainda pode ser melhorada,

Não possui planos de 6 meses,

Não oferece qualquer plano gratuito,

Ao nível de servidores mais «exóticos» não possui qualquer destino que possa ser interessante.

Preçário:

Habitualmente, este é um dos temas mais sensíveis para os utilizadores.

Ora os preços da NordVPN variam mediante o tipo de utilização e tempo que pretendemos aderir ao serviço. Recomendamos pela procura online de promoções que sempre estão disponíveis.

De qualquer das formas temos as seguintes opções ao dia de hoje:

Neste caso, compensa claramente um plano a 2 anos, com oferta de mais 3 meses de forma gratuita.

Surfshark VPN

Desde logo que a Surfshark incentiva aos planos a longo prazo com descontos acentuados, uma vez que as subscrições anuais foram eliminadas, puxando assim pelos planos mais longos e que acabam por apresentar maiores descontos.

Podemos afirmar que a Surfshark é um conjunto de ferramentas de protecção, pensada para proteger a vida digital dos utilizadores da Internet.

Apesar de ser uma VPN um pouco mais cara, a verdade é que a Surfshark oferece um excelente serviço pelo valor que pede.

Por um lado, permite-nos utilizar um número ilimitado de dispositivos numa conta, enquanto os demais limitam a 5 ou pouco mais de ligações em simultâneo.

Principais pontos-fortes

Eventualmente, podemos apontar os verdadeiros pontos fortes do Surfshark como a função de Whitelister, que noutras ferramentas é apelidada de Spli Tunnel e que permite permite decidir que aplicações e websites utilizam a ligação VPN ou não. Como sabemos, esta função torna-se útil uma vez que alguns sites bloqueiam o acesso a partir de VPNs. A solução de Surfshark é muito robusta e acima da concorrência.

Contudo, uma característica ausente é o Multihop, ou seja uma ligação a dois servidores VPN ao mesmo tempo e que aumenta a segurança. As ligações Multihop que a Surfshark apresenta são limitadas.

Por último, o NoBorders mode é um modo eficaz de poder ultrapassar grande parte das restrições online, onde existam. Como diz a marca, trata-se de uma solução proprietária para contornar restrições severas da rede.

Streaming

Dos nossos testes, apenas foi possível arrancar com a Netflix, mas nem todos os servidores que testamos funcionaram a 100%. USA e UK sem qualquer problema, já com França o Netflix nem sempre nos permitia avançar: por vezes sim, por vezes não, o que foi bastante estranhodava erro.

Smart DNS

Atualmente, a Surfshark inclui várias ferramentas de privacidade que vão além da proteção VPN:

um serviço DNS personalizado chamado Smart DNS;

um bloqueador de ad-bloquer com a marca CleanWeb;

Surfshark Alert, que alerta se as suas contas tiverem sido comprometidas;

Surfshark Search, uma ferramenta de pesquisa que respeita a privacidade.

A ter em conta que, tanto o Surfshark Alert como o Surfshark Search possuem um custo adicional de $0,99 por mês. Apesar de ser boa coleção de extras, acaba por não impressionar tendo em conta o preço pedido pelos serviços.

Protocolos e servidores

De base, a Surfshark oferece o protocolo OpenVPN nas suas aplicações Android, iOS, Linux, e Windows. O excelente protocolo IKEv2 também está disponível em todas as plataformas (excepto Linux) e é o padrão para MacOS.

Recentemente, em concreto em Outubro de 2020, a Surfshark implementou o protocolo WireGuard para as suas aplicações Android, iOS, macOS, e Windows.

Já que a servidores diz respeito, a Surfshark está presente em 65 países com os seus servidores, com uma cobertura acima da média para a América do Sul e África.

Mas não se fica por aqui. A Surfshark também oferece servidores em países com políticas de internet repressivas, incluindo China, Rússia, Turquia, e Vietname. Todos os servidores utilizados são reais e nunca virtuais, como fazem outras empresas de VPN.

Segurança e anonimato

Ao mesmo tempo, a Surfshark tem uma Política de Privacidade e Termos de Serviço extremamente legíveis, com secções que explicam conceitos em inglês simples.

Ora, nos seus documentos de política, a empresa salienta que não regista endereços IP, histórico de navegação, quantidade de largura de banda utilizada, tráfego de rede, ou mesmo carimbos temporais de ligação. É exatamente isso que se pretende ouvir de uma empresa de VPN!

Mas, importante, é preciso compreender que a empresa recolhe algumas informações, incluindo dados analíticos agregados anonimizados, bem como informações sobre contas e histórico de faturação.

Sobretudo, para sustentar as suas afirmações, a Surfshark opera sob a jurisdição legal das Ilhas Virgens Britânicas o que, segundo a mesma, dá-lhe amplas latitudes para resistir a pedidos de informação, e nota que o país não tem quaisquer leis de retenção de dados. Em caso de contacto por autoridades policiais para obter informações, a empresa diz que seria incapaz de identificar um utilizador individual.

Vantagens Surfshark:

Ligações simultâneas ilimitadas, talvez uma das suas principais vantagens,

Com túnel splitting mas sem Multihop, pouco visto em serviços similares, algo a ter em conta para dupla proteção,

Aplicação bem desenhada e sempre pensada na facilidade com o utilizador,

Servidores estáticos incluídos com a subscrição do serviço.

Desvantagens Surfshark:

O preço está um pouco acima da média,

Preços de subscrição a longo prazo podem ser confusos porque existem vários preços para o mesmo tempo,

Resultados dos testes de velocidade, em geral, apesar de não falharem, deixam média de velocidades um pouco aquém,

Não oferece versão gratuita para testar.

Preçário:

Simples e direto, assim é a lista de preços da Surfshark. Senão, vejamos as ofertas ao dia de hoje:

É óbvio que o plano a 2 anos é o mais compensatório. Cabe ao utilizador escolher. Existe sempre a vantagem dos 6 meses ou mesmo de 1 mês.

Atlas VPN

Resumidamente, a Atlas VPN é uma das melhores VPNs freemium disponíveis. A versão gratuita oferece dados ilimitados com fortes características de segurança, zero anúncios, e uma política de não registos. Entretanto, os planos premium são bastante acessíveis, o que faz com que esta seja uma excelente VPN de baixo custo.

Além disso, esta VPN baseia a sua sede nos EUA e utiliza o protocolo IKEv2 para a criação de "túneis" de segurança.

Sejamos honestos, apesar da preferência dos leitores por esta VPN, consideramos que uma das maiores desvantagens é a velocidade de upload. As velocidades de download mostram-se sempre mais estáveis, contudo, por exemplo, os da Austrália mostram o pior desempenho, mas claro, é na Austrália.

Como sempre, estes testes são sempre subjetivos uma vez que os resultados dependem de muitos fatores.

Privacidade e segurança

Todos devemos concordar que a segurança e a privacidade são os aspectos mais importantes de qualquer VPN. Assim, é importante a sua testagem e escrutínio antes de se fazer julgamentos sobre quão boas ou más são.

O Split Tunnel é uma das funções apresentadas que, além de utilizar a enriptação AES-256, a Atlas VPN oferece o IKEv2, que é simultaneamente rápido e seguro. Mais opções de protocolos virão em breve.

Não menos importante é o Kill Switch incluido como função elementar. No caso dos utilizadores de Android podem ainda ligar a funcionalidade nativa "Always-on VPN".

Anti fuga de IP ou DNS, o que é isso? Esta é uma das grandes mais valias da Atlas VPN que se mostrou robusta na questão antifugas para IPv6, DNS, ou WebRTC.

Segurança e anonimato

Na verdade, possuir uma verdadeira política de no-logs, sem registos, não é para qualquer VPN. No entanto, a Atlas VPN consegue o seu destaque ao efetuar apenas um registo mínimo, que é necessário para fornecer o serviço e cumprir as leis aplicáveis. O facto de não haver criação de conta na versão não paga fala por si. Uma vantagem, portanto.

Por outro lado, a Política de Privacidade declara que a empresa não recolhe qualquer informação que possa rastrear a utilização da Internet até ao utilizador sendo a informação encriptada, tornando impossível saber exactamente o que está a fazer enquanto está ligado.

MAS, IMPORTANTE, também se pode ler na Política de Privacidade, afirma-se que a Atlas VPN pode recolher dados de aplicação, endereço IP, dados do dispositivo (incluindo localização aproximada baseada no IP), e a identificação do dispositivo para fins de marketing.

Isto é, os residentes na Califórnia podem pedir uma cópia dos seus dados uma vez por ano. Quanto aos outros, podem escrever ao apoio ao cliente e solicitar uma edição ou eliminação total dos seus dados. MUITA CAUTELA com esta situação.

Streaming

Sem dúvida, esta é uma das VPN mais bem optimizada para a Netflix no que a serviços online de conteúdos diz respeito.

Nota-se, claramente, que esta parte foi bem trabalhada e que o serviço está optimizado a 100% para que nada falhe e que seja possível visualização em 4K todo o o tempo (sempre que disponível).

A Atlas VPN refere a HBO como sendo uma plataforma optimizada, mas dos nossos testes não nos foi possível chegar a qualquer conclusão.

Dispositivos suportados

Honestamente, quando procedemos com um inquérito nosso, a um vasto universo de leitores, não compreendemos muito bem porque aparecia a Atlas VPN como uma opção tão utilizada.

Assim, este ponto pode explicar muita coisa: o suporte da Atlas VPN passa por:

Windows,

macOS,

Android,

iOS.

Também, uma extensão do navegador para o Chrome está actualmente em desenvolvimento mas sem suporte para Linux e, ainda se rumoreia, futuramente, de dar suporte a dispositivos como Amazon Fire Stick, Kodi, routers, e várias televisões inteligentes.

Vantagens Atlas VPN:

Muito fácil de instalar, inlcuindo uma versão gratuita,

Ligações simultâneas ilimitadas, uma das suas melhores características,

Aplicação super simples e pensada para o utilizador,

Pouca informação pessoal é utilizada para o registo no serviço,

Suporta serviço de streaming Netflix, HBO, para uma maior abrangência de catálogo online, bem como torrents e afins,

Desvantagens Atlas VPN:

Não tem versão para Linux,

Guarda alguma informação de logs e localização,

Rede de servidores pouco extensa, apesar de parecer estar em expansão,

Não oferece serviço de IP dedicado,

Sem suporte de chat em tempo real.

Preçário:

Com a Atlas VPN a decisão pode ficar algo difícil porque a compensação de preços versus tempo de subscrição pode ser exagerado caso o utilizador pretenda alterar de serviço entretanto.

No entanto, reconhece-se que se trata deum preço bastante interessante, com a mais valia de ainda existir versão gratuita:

Conclusão

Em resumo, o Top 3 das melhores VPN em Portugal em 2021, baseia-se nna preferência dos nossos leitores que questionamos previamente, de forma aleatória e a um universo de quase 80 pessoas. Cada opção aqui apresentada tem as suas próprias características e foram escolhidas estas 3 VPNs por terem colhido mais votos entre o questionário efetuado.

Pessoalmente, se me for permitido, gostei da experiência com as opções apresentadas, mas, se tivesse de escolher, iria decantar-me pela primeira opção, a NordVPN.

Claro que, evitado será dizer, a decisão final é SEMPRE do utilizador e a experiência deve ser pessoal. Os nossos testes indicam algumas carcaterísticas que destacam esta ou aquela VPN, entanto cabe a cada um tomar a decisão final.

Finalizando, o utilizador tem de ter em conta os principais factores: quantidade e velocidade dos servidores, anonimato garantido pela empresa e a facilidade e compatibilidade com os mais variados dispositivos. A partir daqui o céu é o limite. Ah, e importante, todas estas VPN aqui apresentadas têm a política de devolução de dinheiro no prazo de 30 dias de teste.