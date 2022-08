Primeiramente, analisando as regras da empresa, não é claro o assunto. Muitos leitores são confrontados com estas dúvidas também. Ao ler em detalhe os TOS (Terms of Service, ou Termos de Utilização) da Netflix, a plataforma não deixa claro o assunto.

O ponto 4 destes TOS deixam absoluta margem para interpretações lógicas de português e fica claro, na nossa aceção, que podemos utilizar o serviço em diferentes pontos geográficos, desde que o serviço ali exista. Como?

Ao visitar o site da marca onde se encontra o TOS, no sub-ponto 4.3 do ponto "4. Serviço Netflix" podemos ler, e citamos o ponto específico das condições:

4.3. Poderá aceder aos conteúdos Netflix essencialmente no país onde criou a sua conta, e apenas em localizações geográficas onde a Netflix ofereça o serviço e para as quais tenha obtido licença para os referidos conteúdos. O conteúdo eventualmente disponível irá variar conforme a localização geográfica e será alterado periodicamente. O número de dispositivos em que pode ver simultaneamente depende do plano de subscrição escolhido e encontra-se especificado na página "Conta".

Portanto, ao deixar a informação "Poderá aceder aos conteúdos Netflix essencialmente no país onde criou a sua conta" e não vedar com o "exclusivamente" no país onde criou a sua conta", deixa claro que permite o acesso a partir de outras origem no planeta.

Além disso e numa interpretação alargada, referir "...e apenas em localizações geográficas onde a Netflix ofereça o serviço e para as quais tenha obtido licença para os referidos conteúdos" entendemos que, além de podermos assistir no local onde adquirimos a conta, podemos também assistir em todos os locais geográficos onde a Netflix opere ou tenha direitos dos seus conteúdos.

Como tal, aqui poderá estar referido que o utilizador que tenha adquirido a licença poderá utilizar onde a Netflix vende o serviço.

Por último, mas não menos importante, por que motivo se menciona "O conteúdo eventualmente disponível irá variar conforme a localização geográfica e será alterado periodicamente"? Se não se pudesse utilizar o conteúdo para além do nosso país de origem onde adquirimos a nossa subscrição, por que motivo interessa saber que conforme a localização geográfica os conteúdos alteram?

Estas "áreas cinzentas" abrem a porta à utilização das VPN?

Basicamente fica tudo aberto para a utilização destas tecnologias para o utilizador que tenha uma subscrição Netflix ter acesso aos catálogos da empresa onde esta comercializar o seu produto.