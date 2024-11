SIBS e MB WAY antecipam futuro dos pagamentos com transferência internacional

A Web Summit foi hoje o palco de um marco histórico nos pagamentos digitais. Numa demonstração pioneira, foi feita a primeira transferência internacional do MB WAY da SIBS, conectando-se com o Bizum e o BANCOMAT.

O MB WAY, solução de pagamentos móveis líder em Portugal, marcou hoje um passo histórico na Web Summit ao realizar as primeiras transferências internacionais entre utilizadores MB WAY, BANCOMAT (Itália) e Bizum (Espanha e Andorra).

Esta iniciativa pioneira, denominada EuroPA - European Payments Alliance, visa facilitar pagamentos pan-europeus e promover a interoperabilidade entre diferentes soluções de pagamento móvel.

A partir de agora, utilizadores MB WAY, BANCOMAT e Bizum poderão realizar transferências instantâneas entre si, utilizando apenas os seus dispositivos móveis e as suas soluções de pagamento preferidas.

A interoperabilidade, alcançada através da colaboração entre a SIBS, a BANCOMAT e a Bizum, representa um passo importante para uma Europa mais conectada e digital, onde os pagamentos transfronteiriços se tornam mais simples e eficientes.

As primeiras transações reais entre utilizadores das três soluções de pagamento foram demonstradas na Web Summit, um dos maiores eventos de tecnologia do mundo, com a participação de instituições financeiras dos respetivos países. O lançamento oficial do serviço está previsto para 2025, inicialmente em Itália, Portugal e Espanha, com planos de expansão para toda a Europa.

Com esta iniciativa, o MB WAY reforça a sua posição como pioneiro nos pagamentos europeus, liderando o caminho para um ecossistema de pagamentos digitais transfronteiriços mais eficiente, seguro e universal. A interoperabilidade entre diferentes soluções de pagamento abre novas possibilidades para os utilizadores, facilitando as transações internacionais e promovendo a inclusão financeira.

A EuroPA começa com mais de 45 milhões de utilizadores e mais de 182 instituições financeiras, mas tem planos ambiciosos de expansão. Outras soluções de pagamento poderão aderir ao projeto, estendendo o seu alcance a outros países e consolidando a EuroPA como uma rede de pagamentos transfronteiriços pan-europeia.