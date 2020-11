PureVPN: uma VPN segura e com certificação legítima de No-Log

A PureVPN é um dos líderes da indústria VPN, que promete uma Internet segura, protegida e, importante, garante o no-log.

Está mais que visto que o mundo precisa de anonimato digital e segurança mais do que nunca, por isso a PureVPN oferece um porto de abrigo, seguro, para utilizadores de todas as camadas sociais: utilizadores regulares da Internet, jornalistas, investigadores, jogadores, streamers, crianças, e vítimas de assédio cibernético, para citar alguns. Sempre com garantia de anonimato.

Por falar em segurança e anonimato, a PureVPN apresenta os melhores padrões de encriptação, algoritmos de conexão e protocolos. Naturalmente, a encriptação de nível bancário não é tudo o que se procura e, neste caso, a PureVPN oferece muito mais.

Veremos neste artigo um breve olhar sobre algumas das distinções que fazem da PureVPN uma ferramenta que está bem acima de muitas outras concorrentes do mercado.

Presença global reforçada

Um dos principais destaques com que se destaca a PureVPN reside na sua distinta vantagem sobre a maioria das VPNs de topo, que passa pela sua imensa presença global.

Então, a PureVPN tem uma rede massiva de servidores VPN que se estende a mais de 180 locais (140 países).

Efetivamente, a PureVPN atualizou recentemente a sua rede, acrescentando mais de 3.200 servidores VPN.

Agora, o fornecedor de VPN possui e opera mais de 2.000 servidores que oferecem, coletivamente, mais de 300.000 endereços IP VPN em áreas como:

Europa,

América do Norte,

Ásia, África,

Oceânia,

América do Sul, e

América Central.

Essencialmente, com esta rede de servidores, fica garantida uma boa latência bem como um ótimo desempenho da rede durante todo o tempo.

Certificação legítima de No-Log

A política de não registo (No-Log) é uma das maiores preocupações sendo, então, tratada com a devida diligência.

Enquanto utilizador de VPN, pode sentir-se mais à vontade a utilizar um serviço que cumpre a promessa de anonimato de dados do que um serviço que não cumpre com as suas reivindicações. Isso é ponto assente.

Aliás, a PureVPN mantém uma Política de Privacidade muito clara e transparente que define que informações o fornecedor de VPN recolhe, o que não recolhe, e como utiliza os dados. No entanto, não precisa de seguir apenas a sua política de privacidade.

Para apoiar a verdade por detrás das suas promessas, a PureVPN obteve um auditor de segurança de terceiros, a Altius IT, para investigar os seus sistemas, registos de dados, e a própria rede da PureVPN.

O independente Altius IT concluiu no seu relatório:

“Não foram encontradas quaisquer provas de configurações de sistema e/ou ficheiros de registo de sistema/serviço que independentemente, ou coletivamente, pudessem levar à identificação de uma pessoa específica e/ou da atividade da pessoa ao utilizar o serviço PureVPN“.

De facto, para continuar a garantir o fornecimento de um serviço VPN sem registo, a PureVPN prosseguiu com uma segunda auditoria sem aviso prévio por um dos Quatro Grandes Consultores: a KPMG.

A KPMG resumiu no seu relatório que a PureVPN não mantém registos que possam comprometer a informação pessoalmente identificável dos utilizadores.

Além disso, a PureVPN também assinou com a KPMG uma auditoria, sempre sem pré-aviso, que autoriza o auditor a analisar os sistemas da PureVPN em qualquer altura do ano sem aviso prévio.

Inegavelmente, com esta certificação legal, de No-Log, é possível ter a certeza de estamos seguros e o utilizador pode ter a certeza do seu anonimato ao utilizar a PureVPN.

Segurança inigualável

Primordialmente, a encriptação é o principal destaque de cada fornecedor de VPN, e deve ser.

Afinal de contas, a primeira coisa que se pretende na Internet é proteger contra o roubo de dados ou outras ameaças cibernéticas.

Não obstante, a PureVPN embala a encriptação de nível bancário por defeito e utiliza algoritmos de comunicação de última geração para garantir que nos mantemos protegidos contra agentes ameaçadores.

Todavia, uma vez que a encriptação depende do protocolo, e cada protocolo oferece uma mistura diferente de segurança mais velocidades, a PureVPN oferece um alargado leque de escolhas de protocolo a escolher.

Atualmente, a PureVPN oferece os protocolos PPTP, L2TP/IPSec, IKEv2, e OpenVPN.

Para os utilizadores não técnicos, a PureVPN fornece a opção de seleção automática de protocolo para que a aplicação possa decidir o melhor protocolo para o utilizador, dependendo do modo selecionado, como:

Segurança,

Liberdade, e

Partilha de Ficheiros.

Privacidade robusta

Sem dúvida, a privacidade está entre as principais necessidades dos utilizadores de VPN: porque desejam navegar sem o pavor de olhos indesejados que espreitem para as suas atividades privadas.

A PureVPN orgulha-se de um conjunto de funcionalidades centradas na privacidade, incluindo:

Kill Switch,

protecção contra fugas de IP, e DNS,

IPs dedicados (incluindo IPs dedicados protegidos por DDoS), e

Wi-Fi Seguro.

As características dedicadas à privacidade asseguram que as nossas atividades privadas permanecem anónimas em caso de desconexões VPN inesperadas.

Neste momento, com esta ajuda, podemos navegar na Internet sem receio de qualquer fuga de IP ou DNS, sem nunca colocar os nossos dados em risco a privacidade.

Rei no Departamento de Streaming

Por outro lado, se estiver mais interessado em streaming do que em segurança e privacidade na Internet, então o PureVPN dá todo o seu apoio.

Aclamada como uma das melhores VPNs para streaming, devido aos seus servidores de streaming-dedicados, as velocidades de streaming são das mais rápidas e sem bloqueios.

Surpreendentemente, os servidores de streaming dedicados asseguram velocidades máximas enquanto transmitimos os nossos programas de TV online favoritos, séries web, filmes, ou anime.

De facto, é até possível desfrutar de vídeos até 4K sem qualquer problema de buffer.

Atualmente, a PureVPN oferece acessibilidade a mais de 100 serviços de streaming bloqueados mais populares, incluindo, mas não limitados a:

Netflix (até 7 bibliotecas),

Disney+,

Hulu US,

Amazon Prime,

IPTV,

BBC iPlayer,

etc.

Garantia de 31 dias de devolução do dinheiro

Uma das vantagens nos pode ajudar a decidir a usar a PureVPN é a sua garantia de devolução de dinheiro.

Para começar, a PureVPN oferece aos utilizadores uma garantia de 31 dias de devolução do valor pago, ou seja, temos um mês inteiro para usar e testar os serviços PureVPN em toda a extensão.

Em segundo lugar, a política de reembolso PureVPN afirma claramente: “Uma Política de Reembolso Sem Perguntas, Sem Risco, Stress-Free, 31-Dias“!

No entanto, a PureVPN oferece sempre o seu melhor para resolver a questão com sucesso antes de proceder ao reembolso.

Confiança por todo o Mundo

Antes de mais nada, alguma vez negligenciaria alguém em quem utilizadores em todo o mundo confia? Não pense assim!

A PureVPN não é apenas um dos players mais antigos do mercado. É também um dos serviços VPN mais fiável e respeitado do mundo, apoiado pelo seu enorme leque de adeptos no Trustpilot e pelas suas respetivas classificações.

Atualmente, a PureVPN já recebeu mais de 11.000 avaliações no Trustpilot, o que é um feito ainda a ser alcançado por qualquer um dos seus concorrentes de topo.

De facto, o Trustpilot deu ao PureVPN uma classificação de 4,8 estrelas em 5, marcando-o como um serviço “Excelente”.

Não faça julgamentos de experimentar

Não importa o que alguém lhe diz sobre a PureVPN ou o que leia em qualquer crítica on-line, é melhor a fazer é experimentar o serviço por si mesmo.

Então, para que não hajam dúvidas, recomendamos experimentar a PureVPN, até porque com 1 euro podemos fazê-lo, com a vantagem da garantia de 7 dias de devolução do dinheiro.

Se desejar fazer a atualização do plano de teste para um plano Premium então esta é a altura perfeita uma vez que o plano de 5 anos da PureVPN oferece um desconto de 84%. Isto significa que podemos subscrever o plano de 5 anos por apenas 91 euros ou 1,52 euros/mês.