Presidente da Liga Espanhola acusa jogador de “pirataria”

Não é normal um presidente de uma Liga de Futebol vir acusar um jogador de pirataria. Mas tal aconteceu com o famoso Vinícius Júnior que é acusado por ter assistido a uma transmissão ilegal para ver um jogo da liga espanhol.

Pirataria? Representantes do jogador dizem que foi via 5G em roaming...

O presidente da LaLiga acusou o brasileiro Vinícius Júnior, do Real de Madrid por recorrer a uma transmissão ilegal, através de uma VPN para ver o jogo em Anfield, desde Madrid.

Javier Tebas acusou o jogador de ter visto ilegalmente o Liverpool-Real Madrid da última quarta-feira, jogo da 5.ª ronda da fase de liga das Champions League. Para fundamentar a acusação, Javier Tebas referiu que o avançado brasileiro partilhou nas Stories no Instagram uma foto onde estava a acompanhar o Liverpool-Real Madrid através da transmissão da TNT Sports Brasil.

Se estava em Madrid, e creio que estava em Madrid, é pirataria. O acesso ao conteúdo da Champions em Espanha tem que ser através da Movistar Television. Para ver este conteúdo, teria que usar uma VPN ou uma parabólica direcionada a outro lugar. Tem que haver uma conduta ativa saindo do âmbito da Movistar. Estava a piratear o jogo. Comunicámos [ao Real Madrid] para que na próxima vez não pirateiem o jogo.

Representantes do jogador revelaram ao Globo Esporte do Brasil que o jogador não usa VPN, mas sim internet via 5G, em roaming, de para ver as transmissões dois jogos em canais brasileiros.

A pirataria de TV em Espanha tem sido um tema bastante relevante, pois tem tido grande impacto tanto para as operadoras de TV como para os consumidores. Apesar de esforços significativos para combater esse problema, os resultados não têm sido os esperados.