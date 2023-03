Portugal: Tráfego de Internet em banda larga móvel aumentou 43,3%

O uso das comunicações tem vindo a aumentar em Portugal. Tal cenário é sinal dos tempos que vivemos e destaca-se também a mobilidade dos utilizadores. O tráfego de Internet em banda larga móvel aumentou 43,3% em 2022! Conheça os mais recentes números...

De acordo com um relatório da ANACOM, no final de 2022, a penetração do serviço móvel ascendeu a 183,5 por 100 habitantes.

O número de acessos móveis habilitados a utilizar o serviço totalizou 19 milhões. Destes, 13,5 milhões (71,1% do total) foram efetivamente utilizados. Excluindo o número de acessos afetos a PC/tablet/pen/router, o número de acessos móveis ascendeu a 12,8 milhões. O número de assinantes que efetivamente utilizaram o serviço móvel aumentou 446 mil (+3,4%), em comparação com o ano anterior.

O tráfego de voz móvel em minutos diminuiu 2,1% face a 2021. O número de minutos de conversação por acesso de voz móvel em 2022 foi, em média, de 229 por mês, menos 14 minutos (-5,7%) que no ano anterior, em parte justificado pelo aumento do número de acessos.

O número de utilizadores efetivos do serviço móvel de acesso à Internet fixou-se em 9,8 milhões, mais 7,9% que no ano anterior. Este valor corresponde a uma penetração de cerca de 95,0 por 100 habitantes (+7 p.p. do que em 2021). O tráfego de acesso à Internet em banda larga móvel aumentou 43,3% face a 2021. A evolução verificada é explicada pelo aumento do número de utilizadores e, sobretudo, pelo aumento da intensidade de utilização do serviço.

O tráfego médio mensal por utilizador ativo de Internet móvel aumentou 31,2% face ao ano anterior. Cada utilizador de banda larga móvel consumiu, em média, 7,7 GB por mês. O tráfego médio mensal gerado por PC/tablet/pen/router atingiu os 30,3 GB (+7,6%), enquanto o tráfego médio de Internet no telemóvel cresceu 37,9%, para 5,6 GB

O tráfego em roaming registou aumentos em todos os tipos de tráfego face ao ano anterior. Em particular, o tráfego de Internet cresceu a taxas muito elevadas (+91,7% no caso do roaming in e +78,9% no caso do roaming out).

No que respeita às quotas dos prestadores, a MEO foi o prestador com a quota mais elevada dos acessos móveis ativos com utilização efetiva (39%), seguida da Vodafone (28,9%), da NOS (28,6%), da NOWO (2%) e da Lycamobile (1,4%). Face ao período homólogo, as quotas de acessos móveis da NOS e da NOWO aumentaram 1,5 p.p. e 0,1 p.p., respetivamente, tendo as quotas da MEO, da Vodafone e da Lycamobile diminuído 1,2 p.p., 0,3 p.p. e 0,1 p.p., respetivamente.

De acordo com a informação disponível, estima-se que, no final de 2022, 11,1% dos utilizadores de serviços móveis e 15,3% dos utilizadores de Internet móvel dispunham de equipamentos 5G e subscreviam uma oferta que permite o acesso a estes serviços. O número de utilizadores de Internet móvel através de 5G totalizou 1,5 milhões, resultando numa penetração de 14,5 por 100 habitantes.

ANACOM