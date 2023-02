Das muitas funcionalidades que o WhatsApp tem, os Estados são uma das que menos novidades tem recebidos. Usado também para comunicar, trazem a possibilidade de partilhar momentos e mensagens. Esta área recebe agora novidades importantes e que todos podem explorar para comunicar com os amigos.

Os Estados são uma forma popular de partilhar atualizações com amigos e contactos no WhatsApp. Desaparece em 24 horas e podem incluir fotos, vídeos, GIF, texto e muito mais. Tal como as conversas e chamadas, os Estados do WhatsApp são protegidos por encriptação ponto a ponto para serem partilhados de forma privada e segura.

A Meta, criadora do WhatsApp, adicionou agora um conjunto de novas funcionalidades. Estas tornam os Estados mais interessantes e torna-se assim mais fácil expressar-se e estar em contacto com outras pessoas.

Seletor de público privado

Os estados que partilhar podem nem sempre ser apropriados para todos os seus contactos. Estamos a dar-lhe flexibilidade para atualizar as suas definições de privacidade por estado para poder escolher quem o vê sempre que o atualiza. A seleção de público mais recente será guardada e usada como predefinição para o próximo estado.

Estado de voz

Traz a capacidade de gravar e partilhar mensagens de voz com até 30 segundos nos estados do WhatsApp. Os estados de voz podem ser usados para enviar atualizações mais pessoais, especialmente se for mais confortável expressar-se através da voz e não escrita.

Anéis no perfil do estado para novas atualizações

Com o novo anel no perfil do estado, nunca se perde nenhum estado. Este anel será apresentado à volta da imagem de perfil de um contacto sempre que este partilhar uma atualização de estado. Estará visível nas listas de conversas e de participantes do grupo, bem como nos detalhes de contacto.

Reações ao estado

São adicionadas reações aos estados para fornecer uma forma rápida e fácil de responder a atualizações de estado dos amigos e contactos chegados. Era a principal funcionalidade que os utilizadores queriam após o lançamento das Reações no ano passado. Podem responder rapidamente a qualquer estado ao deslizar para cima e tocar num dos oito emojis. Pode continuar a responder a um estado com uma mensagem de texto e de voz, stickers, entre outros.

Pré-visualizações de ligação no estado

Agora, sempre que for publicada uma ligação nos estados, será criada automaticamente uma pré-visualização dos conteúdos da ligação, tal como quando é enviada uma mensagem. As pré-visualizações melhoram os estados e dão aos contactos uma melhor ideia sobre o que é a ligação antes de clicarem.

Estas atualizações já começaram a ser implementadas para nos utilizadores a nível global e vão estar estarão disponíveis para todos nas próximas semanas. A Meta espera que muito em breve todos possam começar a desfrutar das novas funcionalidades dos Estados.