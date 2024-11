Hoje em dia a cibersegurança é uma das áreas com mais foco e importância dentro da área da tecnologia. A legislação tem vindo a adaptar-se e aplica-se aos mais diversos setores do mercado. Saiba o que é a Lei de Resiliência Operacional Digital (DORA).

O regulamento DORA (Lei de Resiliência Operacional Digital) é uma diretiva emitida pela Comissão Europeia com o objetivo de fortalecer a cibersegurança de entidades financeiras, como bancos, companhias de seguros e empresas de investimento.

O regulamento estabelece um quadro comum para a gestão de riscos relacionados com as tecnologias da informação e comunicação (TIC) e exige que as entidades financeiras assegurem um elevado nível de resiliência operacional digital.

Visa garantir que as instituições financeiras possam responder rapidamente a qualquer tipo de ameaça cibernética ou interrupção operacional.

Objetivos do regulamento DORA

1) Resiliência Operacional Garantir que as instituições financeiras possam continuar a funcionar mesmo durante incidentes de cibersegurança.

2) Gestão de Riscos das TIC Criar um quadro sólido para a gestão de riscos das TIC, incluindo a prevenção, a deteção, a resposta e a recuperação de incidentes cibernéticos.

3) Supervisão e Coordenação Fortalecer a supervisão e a coordenação entre as autoridades competentes nacionais e europeias.

4) Transparência e Responsabilidade Garantir que as instituições financeiras sejam transparentes sobre a sua exposição ao risco das TIC e tomem medidas adequadas para mitigar esses riscos.



Setores abrangidos pelo Regulamento

O DORA vem introduzir requisitos específicos para os participantes do mercado financeiro e é aplicável a mais de 22.000 entidades financeiras e provedores de serviços de TIC que operam na União Europeia.

O regulamento DORA destina-se a uma ampla gama de entidades financeiras, incluindo:

Bancos

Companhias de seguros

Empresas de gestão de ativos

Plataformas de negociação

Agências de classificação de crédito

Infraestruturas do mercado financeiro

Fornecedores de serviços TIC relacionados com entidades do setor financeiro

Benefícios do DORA para as instituições financeiras

A Diretiva DORA (Digital Operational Resilience Act) é um verdadeiro motor de transformação para as instituições financeiras, pois desempenha um papel crucial no fortalecimento da sua capacidade de manter operações consistentes e seguras. Ao promover uma abordagem robusta para a gestão de riscos de Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC), a DORA não apenas minimiza a probabilidade de interrupções devido a ataques cibernéticos ou falhas digitais, mas também abre portas para um futuro mais resiliente e inovador.

Além de exigir práticas rigorosas de gestão de riscos, a DORA incentiva uma cultura de transparência e responsabilidade, assegurando que as instituições sejam mais ágeis e eficazes nas suas estratégias de resiliência digital. Essa mudança de paradigma não é apenas uma questão de conformidade, mas sim uma oportunidade valiosa para as empresas se destacarem num ambiente cada vez mais competitivo.

Implementar as diretrizes da DORA não apenas fortalece a proteção contra ameaças, mas também gera confiança entre clientes e parceiros, essencial um mundo onde a segurança da informação é prioritária. Ao se adaptarem a esses novos padrões, as instituições financeiras não só garantem a continuidade dos seus serviços, como também posicionam-se como líderes no mercado, prontos para aproveitar as oportunidades que surgem com um cenário digital em constante evolução.

Dessa forma, abraçar a DORA não é apenas uma obrigação regulatória, mas um passo decisivo em direção ao crescimento sustentável e à inovação no setor financeiro. É um convite para construir um futuro mais seguro e próspero.

Requisitos do DORA

O regulamento DORA padroniza os critérios relativos à segurança das redes e dos sistemas de informação que regulam os processos comerciais das entidades financeiras.

Os requisitos do regulamento estão divididos nas seguintes áreas:

Governança e Organização da Resiliência Digital

Gestão de Riscos Digitais das TIC

Proteção e Prevenção

Deteção

Resposta e Recuperação

Gestão de Terceiros e Cadeia de Fornecimento

Testes de Resiliência Operacional

Comunicação de Incidentes e Transparência

Revisão e Melhoria Contínua

Cumprimento e supervisão do regulamento DORA

As autoridades de supervisão são responsáveis por monitorizar o cumprimento das instituições financeiras com os requisitos do DORA, coordenar as atividades de supervisão a nível europeu e intervir em caso de incumprimento. O cumprimento será avaliado através de inspeções remotas e no local e pela solicitação de informações específicas, como detalhes dos serviços TIC, registos de relatórios de incidentes e detalhes sobre as defesas adotadas contra os riscos cibernéticos. As autoridades de controlo que supervisionam o cumprimento são:

A Autoridade Bancária Europeia (EBA);

A Autoridade Europeia dos Seguros e Pensões Complementares de Reforma (EIOPA);

A Autoridade Europeia de Mercados de Valores Mobiliários (ESMA).

Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM)

Instituição financeira que não cumprem as disposições do DORA nos prazos estabelecidos

A não conformidade com o regulamento DORA implica riscos consideráveis para as instituições financeiras, uma vez que elas podem ser alvo de sanções administrativas rigorosas e de medidas corretivas impostas pelas autoridades de supervisão. Essas sanções não só impactam financeiramente, mas também prejudicam a reputação da instituição no setor, comprometendo a confiança do mercado e dos clientes.

Apesar desses desafios, o regulamento DORA representa uma excelente oportunidade de aprimoramento para as instituições financeiras. Ao adotar as suas disposições, as empresas podem fortalecer significativamente a resiliência operacional e elevar os seus padrões de segurança cibernética.

Num mundo cada vez mais digital, essa proteção adicional ajuda a mitigar o risco de interrupções operacionais, preparando as instituições para responder de maneira eficaz a possíveis ameaças. Essa conformidade, ao final, não é apenas uma questão de segurança, mas também um diferencial estratégico que aumenta a confiança e a competitividade no mercado.

Este artigo foi escrito por Helder Almeida para o Pplware.