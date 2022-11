Novo Banco condenado a indemnizar cliente enganado por SMS

E se acederem à sua conta bancária, de quem é a culpa? Sua ou do banco? Em Portugal o Novo Banco vai ter indemnizar um cliente.

As ameaças digitais são uma realidade e Portugal tem sido um dos alvos frequentes dos piratas informáticos que, além de ataques poderosos, lançam também campanhas fraudulentas. Neste caso o banco vai ter de indemnizar o cliente enganado por SMS.

Novo Banco vai ter de reembolsar-lhe os 9400 euros "roubados"

Segundo revela o JN, uma simples SMS enviada pelo número habitualmente utilizado pelo Novo Banco (NB) levou um cliente a entregar as credenciais de acesso às suas contas a piratas informáticos.

De acordo com o jornal, um empresário de Penafiel, que ficou sem dinheiro, processou o banco e o tribunal deu-lhe razão: condenou o NB a reembolsar-lhe os 9400 euros que lhe sacaram, além de juros. O Juízo Local Cível de Penafiel entendeu recentemente que o cliente não cometeu nenhum erro grosseiro, atribuindo a responsabilidade da burla ao NB. O banco ainda pode recorrer.

Tudo aconteceu em agosto. O empresário diz ter recebido várias SMS em nome do NB. Era a partir de este número que recebia os códigos para confirmar ou autenticar as compras feitas com a aplicação do banco. Neste mesmo mês, chegou a receber dois códigos de confirmação do NB para pagar multas.

Alerta para Falsos SMS e Chamadas Telefónicas Fraudulentas