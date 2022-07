NOS Alive: Consumidos 24 terabytes de dados! Saiba em quê…

NOS Alive é um festival de música anual realizado no Passeio Maritimo de Algés, em Oeiras, Portugal. É organizado pela promotora de eventos Everything Is New e patrocinado pela NOS. Teve a sua primeira edição em 2007, com uma única interrupção em 2020 devido à pandemia de COVID-19.

Este ano, segundo informações da operadora, foram consumidos 24 terabytes de dados. Saiba o que andaram a usar os utilizadores.

NOS Alive: Instagram foi a rede social mais usada

O NOS Alive gerou um consumo de dados móveis de 24 terabytes (TB) no conjunto dos quatro dias de festival. Os fãs dos Da Weasel consumiram quatro terabytes de dados durante o concerto do NOS Alive, o que equivale à utilização diária de uma cidade com a dimensão de Coimbra. Segundo da NOS, este foi o pico de maior partilha durante o festival considerando os dados relativos aos clientes NOS que visitaram o Passeio Marítimo de Algés entre os dias 6 e 9 de julho.

Relativamente ao uso da rede 5G, apesar da quadruplicação do consumo de dados face à edição anterior, a NOS diz ter registado "velocidades médias 5G acima de 400 megabits por segundo (Mbps) para downloads, e 40 Mbps para uploads, uma velocidade idêntica à média [atual de toda a capacidade] da rede 5G da NOS".

De referir que no recinto, a NOS tinha instalado um total de 50 antenas móveis para suportar toda a rede criada, sendo que dez antenas estavam dedicadas à nova rede móvel.

A rede social mais usada foi o Instagram, responsável por 33 por cento de todos os uploads. Logo a seguir, as redes mais utilizadas foram o WhatsApp (20 por cento), Facebook (15 por cento), Google Photos (13 por cento) e TikTok (3 por cento). O Instagram foi, também, a app preferida para visualização de conteúdos, registando 35% de todos os downloads, seguida pelo Facebook (15%), Tiktok (7%), WhatsApp (6%) e YouTube (4%).