MyHeritage: Anime os rostos das suas fotografias de família

O mundo digital também é de modas! Por vezes aparecem serviços e apps que ganham enorme sucesso rapidamente… e as vezes até se conseguem manter por um longo período de tempo. A sugestão que temos para hoje chama-se MyHeritage e é um site que permite dar vida às suas fotos.

Saiba como funciona este novo serviço “viral”.

Anime os rostos das suas fotografias de família com uma tecnologia surpreendente. Experimente criar a história da sua família como nunca! É assim que o serviço MyHeritage se apresenta na página oficial.

Para o experimentar o utilizador apenas tem de fazer upload de uma foto e esperar entre 10 a 20 segundos pelo resultado. De referir que para usar o serviço é requerida uma assinatura gratuita. As fotos carregadas sem completar a assinatura são automaticamente eliminadas para proteger a sua privacidade.

Como referido, o resultado é bastante rápido, sendo posteriormente possível fazer download do pequeno vídeo criado. É verdade que o resultado final não é perfeito, mas dá para se ter uma ideia do poder da tecnologia. De referir também que em fotos de família funciona bastante bem. Experimente com fotos com os avós, com os pais e até com amigos.

Esta é a função Deep Nostalgia que o site disponibiliza, até porque o propósito é outro . Através deste site podemos construir a nossa árvore genealógica, aprimorar fotografias, pesquisar registos históricos (usando a base de dados global do serviço com mais de 13,1 milhares de milhões de registos para encontrar registos de nascimento, morte e outros, e descobrir novos detalhes acerca dos antepassados) e muito mais. Experimentem!

MyHeritage