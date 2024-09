MEO é o prestador com menor número de reclamações

As reclamações no setor das comunicações desceram 9% no 2.º trimestre de 2024. No segundo trimestre de 2024, a ANACOM registou 23,2 mil reclamações escritas contra prestadores de serviços de comunicações. O MEO foi o prestador com menor número de reclamações.

Esta descida foi impulsionada pela redução de 18% das reclamações sobre comunicações eletrónicas, para 14,2 mil, uma vez que as reclamações sobre serviços postais voltaram a subir, 10% em termos homólogos, para 9 mil reclamações.

Nas reclamações relativas a comunicações eletrónicas, a NOS foi o prestador que registou mais reclamações neste trimestre, tanto em termos absolutos como relativos, com registo de 5,4 mil reclamações, menos 11% em termos homólogos, e 1,9 reclamações por mil clientes. Este operador é responsável por 38% das reclamações do setor.

Segue-se a Vodafone, o operador que registou a maior redução do número de reclamações, 23%, registando 4,9 mil reclamações, e 1,3 reclamações por mil clientes. Este operador é responsável por 34% das reclamações do setor.

MEO com 3,5 mil reclamações, 25% do total do setor...

A MEO foi o prestador que registou o menor número de reclamações no setor, 3,5 mil reclamações, 25% do total do setor, o que se traduz em 0,7 reclamações por mil clientes. As reclamações da MEO registam uma queda homóloga de 21%.

Considerando o conjunto dos primeiros seis meses do ano, foram registadas 48,4 mil reclamações sobre serviços de comunicações, menos 11% em termos homólogos. Do total, 30 mil reclamações respeitam a comunicações eletrónicas (62% do total), menos 20% do que no mesmo período do ano anterior. Os serviços postais foram responsáveis por 18,4 mil reclamações, mais 12% face ao período homólogo, e representam 38% do total.

A distribuição de reclamações pelos prestadores mantém-se igual na análise semestral, a NOS foi também o prestador que registou o maior número de reclamações em termos absolutos e por mil clientes, seguindo-se a Vodafone e a MEO, que continua a ser o operador menos reclamado.

As falhas no serviço de acesso à Internet fixa foram o motivo mais reclamado pelos utilizadores de serviços de comunicações eletrónicas, responsável por 1,76 mil reclamações (12% do total do setor) no segundo trimestre do ano, sendo também o motivo com maior peso no primeiro semestre do ano, com 3,7 mil reclamações nesse período.

Os outros motivos mais reclamados foram a demora ou não resolução de reclamações; a demora ou reparação deficiente de serviços; e as dificuldades no exercício do direito de livre resolução dos contratos.