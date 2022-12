MB WAY: Detidos quatro suspeitos por centenas de burlas

O MB WAY é a solução Multibanco que lhe permite fazer transferências instantâneas, compras online e físicas, gerar cartões virtuais MB NET e ainda levantar dinheiro através do seu smartphone, tablet ou PC.

O serviço é muito simples de usar, mas tal "facilidade" é também usada pelos burlões para roubar dinheiro. Recentemente foram detidos quatro suspeitos dos crimes de burla qualificada, burla informática e nas comunicações, falsidade informática, acesso ilegítimo e branqueamento.

MB WAY: acesso a largas centenas de contas bancárias

A Polícia Judiciária, através da Diretoria do Centro, no cumprimento de mandados de busca e detenção emitidos pelo Ministério Público de Castelo Branco, desenvolveu uma ação em Monforte, Castelo Branco, Loures e Lisboa, que permitiu a detenção fora de flagrante delito de três homens e uma mulher, fortemente indiciados da prática dos crimes de burla qualificada, burla informática e nas comunicações, falsidade informática, acesso ilegítimo e branqueamento, através da prática das designadas “burlas MB WAY”.

De acordo com a informação publicada, os detidos terão desenvolvido desde o ano de 2020 um elaborado sistema de acesso às contas bancárias de inúmeras vítimas, que anunciavam a venda de bens em plataformas “online” de comércio de artigos usados, convencendo-as a aderirem ao serviço “MB WAY” com vista a pretensamente receberem o pagamento do preço dos artigos, momento em que, ardilosamente, induziam as vítimas a disponibilizarem o acesso direto às contas bancárias associando um número de telemóvel na posse dos autores, a facultarem os dados dos cartões, a darem ordens a pedidos de envio de dinheiro ou enviando códigos de levantamento.

Com estes procedimentos lograram o acesso a largas centenas de contas bancárias, efetuando movimentos de retirada dos fundos de valor ainda não totalmente apurado. A ação desenvolvida permitiu a apreensão de artigos e dados relacionados com a prática dos crimes, em particular a identificação de contas bancárias, centenas de chamadas de telemóveis para as vítimas, dezenas de cartões e telemóveis. Os detidos, com idades compreendidas entre os 20 e 35 anos, vão ser presentes às Autoridades Judiciárias na comarca de Castelo Branco para primeiro interrogatório judicial e aplicação das medidas de coação tidas por convenientes.

O MB WAY é um serviço MULTIBANCO que apresenta as mesmas garantias que hoje em dia já existem na aceitação de pagamentos com cartão num tradicional Terminal de Pagamento Automático da Rede MULTIBANCO.

O serviço utiliza protocolos e algoritmos de segurança garantindo a confidencialidade, integridade e autenticação dos dados transmitidos, processados e armazenados seguindo as mais recentes e exigentes normas de segurança europeias. Todas as comunicações e transações MB WAY são monitorizadas 24 horas por dia, 7 dias por semana e 365 dias por ano por uma equipa totalmente dedicada à prevenção e deteção de fraude.

Entre os países com maior utilização de cartões bancários, Portugal é o que apresenta menores níveis gerais de fraude, sendo apontado pelo Banco Central Europeu como um dos países com um sistema de pagamento mais seguro.