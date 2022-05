A Meta tem estado a melhorar o WhatsApp em várias áreas e a preparar este serviço para oferecer ainda mais aos utilizadores. Se por um lado temos novidades na interface, por outro temos também novidades no campo das funcionalidades.

Uma novidade foi entretanto revelada e vem trazer aos utilizadores um maior controlo sobre a sua informação e a sua conta. Quer cumprir as imposições do RGPD e ao mesmo tempo dar acesso a tudo o que o WhatsApp sabe sobre cada conta.

Esta ainda numa fase inicial e em desenvolvimentos, mas esta novidade é muito importante, pelo menos na Europa. Foca-se em cumprir as regras que foram impostas e dar acesso aos utilizadores sobre os seus dados e informações.

Descoberta já na versão de testes pública, não se limita apenas a uma plataforma. Pode ser vista no Android, no iOS e no browser e traz uma mudança grande. Os utilizadores que usam esta versão encontram agora a possibilidade de pedir os dados da sua conta.

Este relatório de informações e definições de conta do WhatsApp deverá ser pedido pelo utilizador na app e será mais tarde fornecido para download. Este não é imediato e estima-se que demore 3 dias a ser obtido. Após isso, pode ser descarregado a qualquer momento.

A criação desta funcionalidade vem garantir ao WhatsApp que cumpre as regras do RGPD, algo essencial para poder funcionar na Europa. Com os seus dados, os utilizadores podem depois carregá-los para outras apps ou verificar a informação presente.

O WhatsApp alerta que estes dados são garantidos caso não existam mudanças nas contas. se o número de telefone for alterado ou a conta apagada, então o relatório pedido será simplesmente cancelado e deverá ser pedido um novo.

Como referido, esta novidade pode ser encontrada nas Definições, na zona associada à Conta. Na entrada Pedir dados da conta pode ser realizado o pedido e acompanhado o seu estado. Em breve esta funcionalidade deverá ser alargada a todos, para a poderem usar e assim controlar a informação presente no WhatsApp.