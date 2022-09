O WhatsApp tem preparado novas funcionalidades que traz para os utilizadores de forna constante. Estas melhoram de forma muito direta a forma como usamos este serviço e garantem também que este deixa de ser apenas um serviço de mensagens.

A grande novidade agora está na forma como vamos poder criar e agendar chamadas em grupos alargados. Bastará um simples link para que qualquer utilizador possa entrar nestas chamadas e participar nas conversas de forma mais direta.

Uma novidade importante para o WhatsApp

Aos poucos o WhatsApp tem estado a mudar a sua essência e deixar de ser apenas um serviço de mensagens. As mais recentes novidades que foram mostradas, e que devem chegar em breve, criaram canais de comunicação que vão para além dos conhecidos grupos do WhatsApp.

Para dar ainda mais funcionalidades, há agora uma novidade a caminho deste serviço da Meta. A sua importância é de tal forma grande que foi o próprio Mark Zuckerberg que a revelá-la aos futuros utilizadores, através da sua página do Facebook.

Entrar nas chamadas usando apenas um link

De forma resumida, em breve qualquer utilizador do WhasApp poderá criar chamadas dentro deste serviço que vão poder ser partilhadas com um simples link. Este poderá ser partilhado com qualquer utilizador, que apenas necessitará de clicar para aceder à chamada.

Sendo um canal aberto, os utilizadores podem partilhar entre si estes links, mesmo que estes não façam parte da sua lista de contactos. Desta forma fica mais criar estas chamadas, sem a necessidade de convites, agendamentos ou qualquer outra partilha. Tudo se resumirá ao link partilhado.

Muito mais do que as normais mensagens

Outra novidade que Mark Zuckerberg revelou está nas chamadas de vídeo cifradas para um limite máximo de 32 utilizadores. Estas já tinham sido avançadas como uma possibilidade quando foram reveladas as comunidades, mas agora tornam-se reais e com testes a decorrer no WhatsApp.

A novidade dos links no WhatsApp está já a ser disponibilizada para os utilizadores, mas de forma gradual. Espera-se que até ao final da semana esta esteja acessível a todos e que possa ser usada sem limites.