Delta Force: a unidade secreta que capturou Nicolás Maduro

Uma operação militar dos Estados Unidos na madrugada deste sábado, 3 de janeiro de 2026, resultou na captura do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, e da sua esposa, Cilia Flores, segundo anunciou o presidente dos EUA, Donald Trump.

Delta Force - a unidade de elite do Exército dos EUA

De acordo com múltiplas agências internacionais, o governo dos Estados Unidos lançou uma série de ataques militares contra alvos em Caracas e noutras partes da Venezuela na madrugada de hoje. O Presidente Maduro e a sua esposa foram capturados e posteriormente levados para fora do país, segundo declaração oficial de Trump.

Fontes oficiais citadas por meios como a CBS News indicam que a operação que levou à detenção de Maduro envolveu a participação da Delta Force, uma unidade de elite do Exército dos EUA especializada em operações antiterrorismo, resgate de reféns e captura de “alvos de alto valor”.

A Delta Force é uma das unidades militares mais secretas e especializadas do mundo. Oficialmente chamada 1st Special Forces Operational Detachment–Delta (1st SFOD-D), esta força de elite do Exército dos Estados Unidos é treinada para enfrentar algumas das missões mais perigosas e complexas da atualidade.

A própria Delta Force já foi associada a missões de grande impacto no passado, incluindo a operação que resultou na morte do líder do ISIS, Abu Bakr al-Baghdadi.

Além de confirmar a captura, a Procuradora-Geral dos EUA, Pam Bondi, afirmou que Maduro enfrentará processos judiciais nos Estados Unidos por crimes que incluem conspiração de narcoterrorismo e importação de cocaína, com base em acusações apresentadas anteriormente no Distrito Sul de Nova Iorque.