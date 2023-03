Coreia do Sul investe 18 milhões de dólares no metaverso

É, para muitos, uma utopia e, para tantos outros, uma extensão daquilo que já conhecemos, atualmente. Contudo, a verdade é que os investimentos estão a ser feitos no sentido do seu desenvolvimento. Exemplo disso é a Coreia do Sul, que decidiu investir 18 milhões de dólares num fundo dedicado ao metaverso.

O metaverso é - por muitos e a par de outros - apontado como o futuro da tecnologia. No entanto, os custos associados ao seu desenvolvimento desmotivam as empresas e exigem-lhes cautela.

Coreia do Sul quer apostar no metaverso

Recentemente, o Ministério da Ciência e das Tecnologias da Informação e Comunicação anunciou o investimento num fundo dedicado a iniciativas relacionadas com o metaverso, na Coreia do Sul. Num comunicado de imprensa, o governo sul-coreano informou que tinha investido o equivalente a 18,1 milhões de dólares num fundo de mais de mais de 30,2 milhões de dólares para o desenvolvimento do metaverso.

O objetivo do governo da Coreia do Sul passa por assegurar que as empresas nacionais ligadas ao metaverso conseguem competir com os atores globais, apoiando fusões e aquisições. A par disso, quer ajudar na angariação de capital, através de investimentos privados, uma vez que reconhece que pode ser difícil para eles consegui-los.

Segundo o Tech Times, a par do metaverso, no qual o país gastou, em janeiro, 1,6 milhões de dólares, na primeira fase do projeto que resultará numa réplica digital de Seul, o governo da Coreia do Sul planeia ainda estabelecer-se e ser um ator importante no mercado global dos chips de Inteligência Artificial de próxima geração.

Também recentemente, a Coreia do Sul anunciou as primeiras sanções independentes contra grupos e indivíduos específicos da Coreia do Norte por roubos de criptomoedas e ciberataques.