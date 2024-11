Compras Online? Garanta segurança a longo prazo com o plano de 5 Anos da PureVPN

Com a época festiva a aproximar-se rapidamente, chegam as tradicionais maratonas de compras, mas também um aumento nas atividades cibernéticas maliciosas. Tanto consumidores como empresas preparam-se para a época mais movimentada do ano, e, infelizmente, os cibercriminosos fazem o mesmo. Desde o roubo de dados de cartões de crédito até ataques de ransomware, as ameaças online estão em alta nesta altura do ano. Há uma forma de se proteger destas ameaças – com a PureVPN. Quer esteja a navegar, a fazer compras ou a ver filmes online, a PureVPN proporciona segurança de topo, mantendo os seus dados longe de olhares curiosos. Conhece?

De acordo com o Relatório de Investigações de Violação de Dados de 2023 (DBIR), 37% das violações deste ano envolveram o roubo de dados de cartões de pagamento, e o custo dos ataques de ransomware duplicou nos últimos dois anos. Portanto, as ameaças para os compradores e retalhistas online são maiores e mais complexas do que nunca.

Descubra, então, por que razão a PureVPN pode ser solução perfeita para proteger a sua presença online nesta época festiva, de black friday, e como pode obter um desconto exclusivo de 84% no seu plano de 5 anos.

PureVPN: Um investimento a longo prazo na sua segurança online

Com o aumento da criminalidade cibernética, proteger as suas informações pessoais durante a época festiva é crucial. O PureVPN oferece uma série de funcionalidades projetadas para garantir segurança de alto nível, privacidade e acesso global a conteúdos – mantendo-o protegido contra hackers, independentemente de onde se encontra.

Segurança Online de Excelência

Uma das maiores vantagens da PureVPN é a sua encriptação de nível militar, que assegura que os seus dados são praticamente impossíveis de serem intercetados. Isto proporciona-lhe tranquilidade enquanto está ligado à internet, especialmente ao utilizar redes Wi-Fi públicas, que são muitas vezes vulneráveis a ataques.

Acesso Global a Conteúdos

A PureVPN oferece acesso a uma rede global com mais de 6000 servidores em 65+ países, permitindo-lhe ultrapassar barreiras regionais. Se viaja para o estrangeiro e quer ver os seus programas favoritos ou vive num país onde certos sites não estão disponíveis, a PureVPN permite-lhe aceder a qualquer conteúdo, em qualquer lugar.

Velocidades de Ligação Supersónicas

Ao contrário de alguns VPNs que reduzem a velocidade da sua internet, a PureVPN oferece velocidades hipersónicas, com até 20 Gbps, para uma navegação, streaming e download fluídos. Quer esteja a ver um filme em alta definição, a jogar online ou a descarregar ficheiros grandes, a PureVPN assegura uma experiência rápida e suave, sem atrasos ou buffering.

Suporte Multi-Dispositivo

Com a PureVPN, não está limitado a apenas um dispositivo. Uma única subscrição permite-lhe proteger até 10 dispositivos em simultâneo, tornando-o ideal para famílias ou utilizadores com vários gadgets. A PureVPN funciona perfeitamente em diversos dispositivos, incluindo Windows, macOS, iOS, Android e routers, garantindo que todos os seus dispositivos conectados estão protegidos.

Proteção Contra Ameaças Cibernéticas

Além de serviços VPN básicos, o PureVPN oferece funcionalidades de segurança avançadas como Internet KillSwitch, proteção com um clique e proteção contra fugas de DNS, garantindo uma proteção robusta em todas as circunstâncias.

Streaming e Jogos Sem Interrupções

Se é fã de serviços de streaming ou de jogos online, o PureVPN foi projetado para otimizar a sua experiência. Com servidores especializados para gaming e streaming, pode desfrutar de conteúdo em alta definição sem interrupções ou lentidão.

Garanta a sua segurança nesta época festiva com a PureVPN

Agora que conhece todos os benefícios incríveis que a PureVPN oferece, não há melhor altura para começar a utilizá-lo! Além disso, tem a oportunidade de obter um desconto exclusivo de 84% no plano de 5 anos do PureVPN! Esta oferta imbatível garante segurança a longo prazo e tranquilidade por um valor incrível, oferecendo-lhe proteção VPN premium para os próximos cinco anos.

Com esta oferta exclusiva, obtém funcionalidades VPN premium e proteção para todos os seus dispositivos. Ao utilizar a PureVPN, pode fazer compras de forma segura, sabendo que a sua ligação está totalmente encriptada e que as suas informações de pagamento estão protegidas. Quer esteja a aproveitar as promoções da Black Friday ou a concluir a sua lista de presentes de Natal, a PureVPN mantém as suas transações seguras.

Não perca esta oportunidade e desfrute de navegação, compras e streaming de forma segura e sem interrupções nesta época festiva – e além.

Adquira a PureVPN aqui e aproveite já esta promoção exclusiva!