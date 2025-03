Chegaram as transferências internacionais imediatas com o MB WAY

A SIBS e o MB WAY estão a levar os pagamentos europeus a um novo patamar através da EuroPA, a European Payments Alliance, ao concretizarem um marco significativo nos pagamentos transfronteiriços na Europa. A partir de agora já pode fazer transferências internacionais imediatas com o MB WAY.

Utilizadores do MB WAY podem transferir dinheiro entre países

A ligação do MB WAY para Espanha e para Itália está agora operacional, permitindo aos utilizadores MB WAY enviarem e receberem dinheiro de forma instantânea para números de telemóvel BIZUM e BANCOMAT, respetivamente, utilizando a sua solução de pagamento preferida. A integração das instituições financeiras e dos respetivos utilizadores através das respetivas soluções será feita de forma gradual até junho.

Com este lançamento, os utilizadores do MB WAY podem transferir dinheiro entre países de forma fácil e imediata, com a mesma rapidez e experiência de utilização que já conhecem: basta selecionar o contacto na lista e o dinheiro ficará disponível de imediato na conta de destino. Os utilizadores MB WAY podem contar com o mesmo nível de confiança e segurança que já têm atualmente.

Em Portugal, esta funcionalidade já está disponível para todas as instituições que já tem as transferências P2P MB WAY em SEPA Inst. Em Espanha e Itália a integração das instituições e dos utilizadores das respetivas soluções será feita de forma gradual até junho.

O MB WAY foi a primeira solução de transferências imediatas na Zona Euro, e até à data é a mais completa, com mais de 15 funcionalidades, incluindo transferências imediatas peer to peer, comércio eletrónico, MB WAY QR Code, pagamentos NFC, levantamentos em ATM e donativos. Os utilizadores do MB WAY realizam mais de 70 milhões de transacções por mês, em mais de 500.000 POI e comerciantes, e entre mais de 12 milhões de cartões e contas.