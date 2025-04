O cartão ou dístico de estacionamento é atribuído à pessoa com deficiência, podendo ser usado em qualquer veículo que a transporte. É gratuito! Saiba como pedir e quais os documentos necessários.

O cartão permite estacionar nos lugares públicos reservados a veículos que transportam pessoas com deficiência.

Também permite estacionar noutros locais, mas apenas por curtos períodos de tempo e quando o estacionamento é absolutamente necessário.

Quem pode pedir o cartão de estacionamento para pessoas com deficiência?

Podem pedir o cartão de estacionamento as pessoas que estiverem numa destas situações:

Têm uma deficiência motora ou física permanente, com um grau de incapacidade igual ou superior a 60 %

Têm uma deficiência intelectual ou com Perturbação do Espetro do Autismo (PEA) com um grau de incapacidade igual ou superior a 60 %

Têm deficiência visual permanente igual ou superior a 95%

Têm doença oncológica com incapacidade igual ou superior a 60%, mediante atestado médico que indique as dificuldades de deslocação na via pública.

No caso de pessoa das Forças Armadas, com grau de incapacidade igual ou superior a 60%, a certificação da incapacidade faz-se através do Cartão de Pessoa Deficiente das Forças Armadas. O documento terá de ser emitido pela entidade médica competente que comprove a deficiência e a sua natureza.

Como pedir o cartão?

Pode pedir o cartão via internet (via IMT online) ou por correio enviando este formulário. Pode também pedir num dos balcões do IMT.

Este cartão permite estacionar um veículo nos seguintes locais:

Lugares públicos de estacionamento reservados a veículos que transportam pessoas com deficiência - Estes lugares estão identificados com o sinal de estacionamento autorizado (H1A) e o painel de veículos portadores de dístico de deficiente (modelo 11 D).

Outros locais – O cartão permite estacionar noutros locais que não sejam de estacionamento, mas apenas quando é absolutamente necessário estacionar, por curtos períodos de tempo e desde que não perturbe os peões e a circulação dos restantes veículos.

Este cartão é gratuito, não havendo nenhum tipo de encargos associados. Pode saber mais aqui.