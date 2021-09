Atenção ao Formbook! É a “nova” ameça a circular em Portugal

Já ouviu falar no malware Formbook? No mundo online circulam vários esquema e fraudes com o objetivo de roubar dinheiro, roubar a identidade dos utilizadores, roubar dados sensíveis, etc.

Uma das mais recentes ameaças chama-se Formbook e é atualmente uma das mais perigosas! Saiba quais as principais "funcionalidades maliciosas".

Formbook impactou 7% das organizações portuguesas

O malware Formbook impactou 7% das organizações portuguesas no passado mês agosto. Conhecido pela capacidade de recolher credenciais de vários browsers, registar teclas e capturas de ecrã, bem como descarregar e executar ficheiros maliciosos, o Formbook lidera também o top global de ameaças, com um impacto de 4% das organizações do mundo, revela a CheckPoint.

Maya Horowitz, VP Research, investigar da empresa de segurança, referiu que...

O código do Formbook é escrito em C com inserções de montagem e contém uma série de truques que o tornam mais evasivo e mais difícil de analisar pelos investigadores Como é normalmente distribuído através de e-mails e anexos de phishing, a melhor forma de prevenir a infeção pelo Formbook é manter-se atento a quaisquer e-mails que pareçam estranhos ou que provenham de remetentes desconhecidos. Como sempre, se não parecer seguro, provavelmente não é.

Em Portugal, o Formbook mantém a sua prevalência, com um impacto de 7%. Em segundo lugar, destaca-se o XMRig, software de mining CPU em open-source responsável por impactar 5% das organizações portuguesas. Seguiu-se o Agent Tesla, também com um impacto de 5%.