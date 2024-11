Assembleia da República já tem sistema de transcrição através de IA

A Assembleia da República (AR) desenvolveu e implementou, com recurso a modelos de inteligência artificial (IA), o Sistema de Transcrição Automática da Assembleia da República (STAAR).

STAAR: Sistema de Transcrição Automática da Assembleia da República

Este sistema inovador, concebido internamente pela Direção de Tecnologias de Informação, modernizou significativamente o trabalho dos redatores parlamentares da Divisão de Redação, simplificando e tornando mais eficiente a tarefa de transcrição de debates parlamentares.

O trabalho dos redatores consistia em transcrever as gravações completas das Sessões Plenárias e completá-la com os “apartes”, ou seja, os gestos e comentários feitos sem microfone e que por isso não ficam gravados.

Depois de completa e revista, essa ata fiel de tudo o que se passou na sessão, é publicada no Diário da Assembleia da República, disponível no site do Parlamento. Agora, o STAAR transcreve automaticamente o conteúdo das reuniões plenárias e de comissões, permitindo que os redatores se concentrem na revisão do texto e na inclusão de detalhes essenciais que enriquecem o registo oficial de cada reunião, como os referidos "apartes".

O sistema foi desenvolvido com tecnologia da OpenAI (empresa do ChatGPT), adaptada pela AR para responder às necessidades específicas do Parlamento. Inclui ferramentas como indexação automática de áudio, um dicionário de termos parlamentares, bem como assegura que todo o processo decorre com segurança em servidores internos.