Quantos utilizadores semanais tem o ChatGPT? Os números da OpenAI não param de crescer

A OpenAI, mesmo que com muita concorrência direta, parece estar a consolidar a sua posição no mundo da IA. Esta é a criadora do ChatGPT e a primeira a tornar a IA pública e acessível. A empresa de Sam Altman revelou agora novos números e mostrou quantos utilizadores semanais já tem. O número é elevado e espantou toda a gente.

Os utilizadores ativos semanais da criadora do ChatGPT, a OpenAI, ultrapassaram os 400 milhões em fevereiro. Este número foi revelado por um porta-voz da empresa à Reuters na passada quinta-feira, destacando o rápido crescimento na adoção de ferramentas de IA.

A startup apoiada pela Microsoft, atinge agora um novo marco totalmente único neste campo. Tinha 300 milhões de utilizadores ativos semanais em dezembro, não tendo parado de crescer. Os seus utilizadores empresariais pagantes também ultrapassaram os 2 milhões em fevereiro, mais do dobro da sua última atualização em setembro.

Os números otimistas surgiram semanas depois de a DeepSeek da China ter lançado um modelo de IA. Do que foi revelado, poderá igualar ou até superar os rivais ocidentais por uma fração do custo, gerando dúvidas sobre o domínio dos EUA no espaço da IA ​​generativa.

Mas um aumento da procura pelo DeepSeek desde então causou interrupções e problemas a esta pequena startup. Também surgiram dúvidas sobre a forma como a DeepSeek conseguiu obter os chips H800 da Nvidia, utilizados para treinar os seus modelos de IA, embora Washington tenha proibido as suas exportações para a China.

A OpenAI relatou um aumento de duas vezes no tráfego de programadores para os seus modelos de raciocínio nos últimos seis meses. Houve também um aumento de cinco vezes para o seu modelo o3 desde o seu lançamento no final de janeiro.

Estes números mostram a vitalidade da OpenAI e a sua excelente posição no mercado. Esteve exposta a ataques diretos de Elon Musk, que tentou a sua compra para a tornar sem fins lucrativos. Conseguiu defletir estes movimentos e garantir a sua posição.